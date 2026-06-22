Un dispositivo de 120 efectivos velará en Murcia por la seguridad en la Noche de San Juan

Bomberos del SEIS extinguiendo una hoguera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, dirigida por Fulgencio Perona, ha diseñado un amplio dispositivo especial con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, prevenir incidentes y asegurar el normal desarrollo de una de las noches con mayor participación ciudadana del año.

Este operativo movilizará a más de 120 efectivos de Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y Servicio de Protección Civil y Emergencias, reforzando la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la noche, según han informado desde el Consistorio.

Para ello, el operativo de la Policía Local estará formado por 46 agentes que tendrán como principales cometidos atender las demandas ciudadanas relacionadas con las quemas y otras molestias que puedan producirse durante la noche; garantizar el correcto desarrollo de las celebraciones autorizadas, comprobando que cuentan con los permisos preceptivos y reúnen todas las condiciones de seguridad exigidas.

Además, intervendrá en aquellas hogueras que carezcan de autorización, identificando a los responsables y adoptando las medidas necesarias para impedir la continuidad del fuego; prestará apoyo al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento siempre que sea necesario, y vigilará especialmente aquellas hogueras que puedan representar un riesgo para vehículos, viviendas, contenedores, mobiliario urbano u otros bienes públicos y privados.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que el dispositivo coordinado entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil, tiene como objetivo "prevenir cualquier incidente y actuar con rapidez ante cualquier emergencia, apelando también a la responsabilidad de los organizadores y de todos los ciudadanos".

Perona ha subrayado además que "es fundamental respetar las autorizaciones y seguir las recomendaciones de seguridad. La colaboración ciudadana resulta esencial para que esta tradición se desarrolle sin poner en riesgo a las personas, los bienes ni el entorno urbano".

DISPOSITIVO ESPECIAL DE BOMBEROS

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) activará un refuerzo operativo que complementará al personal de guardia habitual. El dispositivo extraordinario estará integrado por tres salidas adicionales, dos desde el Parque del Infante y una desde el Parque de Espinardo, movilizando un total de 18 efectivos, distribuidos en un cabo, cuatro bomberos y un conductor por cada salida.

Este refuerzo se suma a los servicios mínimos establecidos para estas fechas, que contemplan un total de 41 efectivos de guardia, de los cuales 37 prestan servicio durante las 24 horas y cuatro realizan refuerzo en horario de 8.00 a 21.00 horas. De este modo, durante la Noche de San Juan el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento contará con un total de 59 profesionales operativos, disponiendo de cinco salidas desde el Parque del Infante y tres desde el Parque de Espinardo, lo que supone un total de ocho vehículos de intervención preparados para responder ante cualquier incidencia.

REFUERZO PREVENTIVO DE PROTECCIÓN CIVIL

El Servicio de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia activará igualmente un dispositivo especial preventivo con motivo de la Noche de San Juan, movilizando a más de quince efectivos entre personal técnico, Agentes de Emergencias y miembros de la Agrupación de Voluntarios.

El operativo estará centrado principalmente en la vigilancia y detección temprana de incendios en las zonas de interfaz urbano-forestal y otros espacios especialmente sensibles del término municipal, prestando una atención específica a aquellas áreas con mayor carga vegetal y proximidad a viviendas.

Asimismo, han señalado que este refuerzo "permitirá incrementar la capacidad operativa del Servicio y asegurar una respuesta eficaz y coordinada ante cualquier conato de incendio, minimizando los tiempos de actuación y favoreciendo una intervención temprana".

En este sentido, Fulgencio Perona ha destacado que "los operativos especiales permiten reforzar la vigilancia en momentos de mayor riesgo y mejorar nuestra capacidad de respuesta. La prevención y la detección temprana son elementos esenciales para proteger a las personas, las viviendas y nuestro entorno natural".

RECOMENDACIONES

La Concejalía han recomendado que las hogueras no superan los dos metros de altura ni los tres metros de diámetro en suelo urbano antes de ser encendidas, además han señalado que solo podrán utilizarse materiales combustibles sólidos, quedando totalmente prohibido emplear líquidos inflamables, explosivos o materiales que generen humos tóxicos o corrosivos, como neumáticos, aceites, plásticos, PVC, aparatos eléctricos o aerosoles.

Asimismo, las hogueras deberán situarse al menos a doce metros de edificios, árboles, jardines, tendidos eléctricos, vehículos, mobiliario urbano o cualquier otra infraestructura susceptible de resultar dañada. Tampoco podrán instalarse directamente sobre el pavimento urbano, que deberá protegerse previamente con una capa de arena de, al menos, diez centímetros de espesor.

Los organizadores serán responsables de balizar y vallar el perímetro de seguridad, disponer de los medios de extinción adecuados, garantizar que el fuego quede completamente apagado al finalizar la actividad y proceder a la limpieza de la zona para devolverla a su estado original.

Desde la Concejalía y el Servicio de Protección Civil y Emergencias se insiste además en que nunca debe utilizarse gasolina u otros productos inflamables para iniciar el fuego, ni arrojar a la hoguera papeles, tejidos, aerosoles o productos pirotécnicos.

Asimismo, han pedido extremar las precauciones, evitar cualquier conducta que pueda favorecer la aparición de incendios y comunicar inmediatamente cualquier incidencia a través del teléfono único de emergencias 112 o del 080 del Servicio de Extinción de Incendios, atendiendo en todo momento las indicaciones de la Policía Local y de los Bomberos.