Bomberos de Cartagena establecen las normas de seguridad para las hogueras de San Juan y anuncian el cierre de parques

Archivo - Hoguera de la noche de San Juan en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena ha emitido una serie de directrices de seguridad obligatorias para la instalación y encendido de las hogueras de San Juan durante la noche de este martes, 23 de junio.

Como medida preventiva adicional para evitar conatos de incendio, el Consistorio procederá al cierre de todos los parques públicos que dispongan de vallado a partir de las 19.00 horas de esa misma jornada.

Las autoridades municipales han recordado que cualquier particular, empresa o comunidad de propietarios que pretenda instalar una hoguera debe comunicarlo previamente al Servicio Contra Incendios a través del número de teléfono '968 128 880' o mediante el correo electrónico 'bomberosyproteccioncivil@ayto-cartagena.es'.

Para la localización de las hogueras, el cuerpo de bomberos aconseja fijar una serie de perímetros mínimos de seguridad.

Las piras no podrán situarse a menos de 500 metros de zonas forestales o de riesgo, ni a menos de 15 metros de fachadas, vehículos, arbolado, líneas eléctricas o telefónicas y mobiliario urbano.

Tampoco se permitirá su disposición en lugares que obstruyan el acceso a vehículos de emergencia, y se exigirá mantener un radio de 15 metros alrededor del fuego completamente limpio de vegetación y de cualquier material combustible.

Asimismo, se recuerda que queda prohibido encender fuego directamente sobre pavimentos empedrados o asfaltados sin una autorización especial.

En caso de contar con dicho permiso, será obligatoria la colocación previa de una capa de arena de al menos 10 centímetros de grosor y con un radio que sobresalga dos metros de la base de la hoguera.

En lo referente a la estructura y los materiales, la normativa municipal establece que la altura máxima de la estructura no podrá exceder los 4 metros y el combustible permitido se limita a madera limpia, exenta de clavos, pinturas o elementos metálicos.

Por todo ello, se prohíbe expresamente la quema de plásticos, neumáticos, gomas, aceites, espráis o tejidos.

El Servicio de Extinción de Incendios advierte de que el fuego nunca debe iniciarse con líquidos inflamables para evitar deflagraciones, ni se le deben arrojar productos pirotécnicos en su interior.

Además, entre las principales recomendaciones, se desaconseja el encendido si se registran vientos superiores a los 20 kilómetros por hora y se pide a los organizadores avisar con antelación a los vecinos colindantes para que cierren ventanas y retiren objetos inflamables de balcones o patios.

Finalmente, se aconseja que las agrupaciones responsables cuenten en el lugar con mangueras, extintores o batefuegos, garantizando el apagado definitivo de los rescoldos con agua o tierra antes de dar por finalizada la actividad.

Respecto al uso de pirotecnia en general, se incide en la importancia de que los artefactos se adapten a la edad de los usuarios y cuenten con supervisión adulta constante, prohibiéndose su utilización en espacios cerrados o cerca de materiales combustibles.