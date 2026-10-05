Las distracciones al volante causan el 27% de los siniestros mortales registrados este año en las carreteras regionales - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las distracciones al volante han sido un factor concurrente en 6 de los 22 siniestros mortales registrados en vías urbanas e interurbanas de la Región de Murcia hasta el 30 de septiembre, lo que supone el 27% del total, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En el conjunto de 2025, las distracciones estuvieron presentes en 12 de los 53 siniestros con víctimas mortales, el 23% del total, un porcentaje similar al registrado en 2024, cuando esta causa concurrió en 14 de los 62 accidentes mortales.

Ante esta situación, la Jefatura Provincial de Tráfico desarrolla desde este domingo y hasta el próximo 11 de octubre una campaña especial de vigilancia y sensibilización para reducir las conductas que pueden poner en riesgo la seguridad vial, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

La campaña cuenta con la colaboración de ASPAYM, Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas de la Región de Murcia, cuyos voluntarios han participado en la presentación de la iniciativa.

Durante esta semana, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desplegará 240 agentes y tiene previsto controlar alrededor de 16.000 vehículos para vigilar las distracciones durante la conducción.

En la campaña desarrollada el año pasado fueron controlados 15.197 vehículos y se formularon 356 denuncias, lo que representó el 2,34% de los conductores controlados.

EL MÓVIL, PRINCIPAL CAUSA DE LAS DENUNCIAS

Entre las conductas sancionadas durante la campaña de 2025, el uso del teléfono móvil fue la más frecuente, con 221 denuncias, el 62% del total.

Le siguieron otras conductas como utilizar auriculares, con 16 denuncias; leer, con 14; la conducción bajo los efectos del alcohol, con 17; el consumo de drogas, con 14; buscar objetos, con siete; distraerse con otros ocupantes del vehículo, con cinco; o colocarse el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil durante la conducción, con 11 denuncias.

También se formularon denuncias por utilizar sistemas de navegación, comer mientras se conduce, utilizar otros sistemas de comunicación y otras distracciones.

En la campaña participan asimismo las policías locales de distintos municipios de la Región, que el año pasado controlaron 5.686 vehículos y denunciaron al 4,34% de los conductores.

La campaña pone el foco especialmente en la importancia de mantener la atención durante la conducción y evitar comportamientos como el uso del teléfono móvil, que pueden incrementar el riesgo de sufrir un siniestro vial.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR DISTRACCIONES

La Jefatura Provincial de Tráfico recomienda dormir adecuadamente antes de conducir, evitar el consumo de alcohol y las comidas copiosas y tener en cuenta los efectos de determinados medicamentos.

Durante el trayecto aconseja no fumar y detenerse si aparece somnolencia. También recomienda mantener una temperatura agradable en el vehículo, programar la radio y el navegador antes de iniciar el viaje y utilizar el teléfono móvil únicamente para emergencias y con el vehículo detenido.

La conducción distraída y desatenta se mantiene, además, como la primera causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico en España desde 2017, según la información de la campaña.