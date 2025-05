El DJ Toni Peret pinchará en Cartagena este viernes para presentar el Weekend DJ Jimbee Fest

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Weekend DJ Jimbee Fest Cartagena ha anunciado ya la fecha de su décima edición. La cita será el 21 de junio en el Puerto de la ciudad.

Como adelanto, el Ayuntamiento de Cartagena, ha anunciado que este viernes será la presentación oficial y a las 23.00 horas se celebrará una fiesta en la discoteca Puerto Trips, en Espacio Alviento, en la que participará el DJ Toni Peret, creador de las Max Mix y voz de Kiss FM a nivel nacional. Peret es miembro del DreamTeam y recorre el país con su show audiovisual de música de los años 80 y 90. A partir del viernes 16 iniciará la temporada de verano en Ibiza, en Hard Rock, con el espectáculo The Children of the 80's.

La fiesta comenzará con la música comercial de DJ Tato y le seguirá Peret. Cerrará la noche el joven DJ cartagenero Josema Sanz, una de las grandes sensaciones de la última edición del Weekend en 2024, que ofrecerá una sesión con música actual, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Para el 21 de junio, el festival va a contar con un cartel en el que, entre otros, estarán DJ Valdi, el DJ cartagenero del programa 'El Hormiguero' de Antena 3, Tony Aguilar, la estrella de los 40 Principales, el holandés Nils Van Zandt y la jienense B Jones, Top 100 mundial.