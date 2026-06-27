Dos equipos de rescate de la Región viajan a Venezuela para colaborar en la búsqueda de personas tras los terremotos

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se suma al despliegue de ayuda profesional para colaborar en la emergencia en Venezuela tras los terremotos y participar en la búsqueda de supervivientes.

Esta pasada noche han partido hacia Madrid dos equipos de rescate (USAR-Urban Search and Rescue) que, junto con el resto del contingente español, viajará a Venezuela previsiblemente mañana sábado, desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. El operativo de la Región está formado por dos equipos especializados.

El primero se dedica a la búsqueda de personas y lo integran dos guías caninos: un bombero del Ayuntamiento de Murcia con su pastor belga malinois y una técnico de Protección Civil de Aledo con su braco alemán. El segundo equipo está especializado en la evaluación de estructuras colapsadas y lo componen tres arquitectos, dos de ellos funcionarios de la Administración regional y un tercero designado por el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, recordó que "ya dijimos que íbamos a ofrecer toda la colaboración para ayudar en todo lo posible y así lo estamos haciendo". En cuanto a los afectados, Ortuño informó de que "estamos trabajando desde el primer momento para contactar con los más de 400 murcianos que viven en Venezuela y saber cómo se encuentran tras los terremotos. En principio, la información de que disponemos es que ninguno de ellos se ha visto afectado".

La coordinación del despliegue, de acuerdo con el Sistema Europeo de Emergencias, corresponde al Ministerio del Interior. La salida hacia Madrid se ha realizado ayer viernes a las 23.55 horas, desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ubicada en la avenida Mariano Rojas.