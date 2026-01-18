Dos exposiciones, de Olena Mynenko y de Arturo Yelo, inauguran la temporada del Museo Cristóbal Gabarrón

Dos exposiciones de Olena Mynenko y de Arturo Yelo han inaugurado la temporada del Museo Cristóbal Gabarrón - MUSEO CRISTÓBAL GABARRÓN

El Museo Cristóbal Gabarrón ha inaugura este sábado simultáneamente dos exposiciones que ponen en relieve su apuesta por el arte contemporáneo comprometido y la experimentación artística. En las Salas 1 y 2, la artista internacional Olena Mynenko presenta 'Los Rostros de Mil Héroes', mientras que el Espacio La Bodega acoge 'Sonitus lucis', una instalación sonora interactiva del artista murciano Arturo Yelo, tercera exposición del renovado programa Espacio La Bodega.

Dos propuestas muy diferentes en lenguaje y formato, pero unidas por una mirada crítica sobre nuestro tiempo, la implicación activa del espectador y el compromiso del museo con la creación contemporánea, desde lo internacional hasta lo regional.

'Los Rostros de Mil Héroes' propone a través de la pintura un viaje a través de la mitología contemporánea para reflexionar sobre los miedos, los conflictos y las tensiones que atraviesan nuestro presente. La exposición cuestiona la idea clásica de heroísmo y la traslada al ahora, abordando la ignorancia, el rechazo y las fracturas sociales de nuestro tiempo.

En la obra de Mynenko, los héroes míticos regresan como figuras vulnerables, atravesadas por la incertidumbre y la transformación constante. El mito deja de ser un relato lejano para convertirse en un espejo de nuestras aspiraciones, contradicciones y conflictos colectivos.

La exposición, comisariada por Juan García Sandoval, adquiere una dimensión especialmente significativa en el contexto actual. Mynenko, artista ucraniana con una sólida trayectoria internacional, desarrolla esta investigación visual en un momento marcado por el conflicto en Ucrania, aportando una mirada profundamente comprometida con la realidad social y política europea. Su presencia en el Museo Cristóbal Gabarrón refuerza el papel de la institución como espacio de reflexión crítica y diálogo con el presente.

Formada en Bellas Artes en Kyiv y en diseño de moda en Barcelona, Olena Mynenko ha expuesto en países como Bélgica, Suecia, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y España, y ha colaborado con firmas como Herme's y Cartier. Su obra reciente, realizada sobre madera, lienzo y papel, destaca por el uso del blanco y negro, el claroscuro y una técnica depurada que conecta la tradición académica europea con una sensibilidad contemporánea.

Por su parte, 'Sonitus lucis' es una instalación sonora interactiva concebida específicamente para el Espacio La Bodega. La obra explora la relación entre luz, sonido y tecnología, invitando al espectador a convertirse en agente activo de la experiencia artística.

En una sala oscurecida, los visitantes utilizan la linterna de sus teléfonos móviles para activar sensores fotosensibles que modifican en tiempo real el sonido de sintetizadores electrónicos DIY. La intensidad y el movimiento de la luz generan composiciones sonoras únicas e irrepetibles, creando un paisaje auditivo en constante transformación.

La instalación se inspira en el pensamiento de Martin Heidegger sobre la tecnología como forma de revelación y en el concepto de Deep Listening desarrollado por Pauline Oliveros. En este contexto, el espectador deja de ser un receptor pasivo para convertirse en co-creador, difuminando las fronteras entre obra, artista y público.

Arturo Yelo, natural de Abarán, desarrolla una práctica centrada en el arte sonoro, la investigación tecnológica y la co-creación. Músico de formación y miembro de colectivos de arte sonoro y música experimental, su trabajo pone en valor los procesos DIY, la escucha activa y la experimentación como herramientas de acceso al sonido desde una dimensión creativa y compartida.

ESPACIO LA BODEGA: UN TERRITORIO PARA LA EXPERIMENTACIÓN CONTEMPORÁNEA

El nuevo programa Espacio La Bodega se consolida con esta tercera exposición como un espacio dedicado a proyectos que exploran nuevas relaciones entre arte, materia, tecnología y participación. Integrado en el Museo Cristóbal Gabarrón, La Bodega refuerza el compromiso del museo con prácticas artísticas experimentales y con el apoyo a creadores vinculados al territorio.

Con esta doble inauguración, el Museo Cristóbal Gabarrón reafirma su papel como referente cultural en Mula, combinando la presencia de artistas internacionales de primer nivel con el impulso a propuestas experimentales y locales.

Dos exposiciones que, desde lenguajes distintos, invitan a pensar el presente, activar la mirada y participar activamente en la experiencia artística. Estas exposiciones temporales dialogan con la colección permanente del Museo, y son un diálogo con los valores del artista que da nombre al museo.