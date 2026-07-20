Dos jóvenes de la Región podrán formarse en Bruselas con las nuevas becas de la Comunidad

Imagen de archivo del consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, en una visita realizada a la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas - CARM

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias ha convocado dos becas de formación en asuntos europeos dirigidas a jóvenes titulados universitarios de la Región de Murcia, que permitirán completar un año de especialización profesional, con una estancia de nueve meses en Bruselas y una dotación económica máxima de 40.950 euros.

Las ayudas, gestionadas por la Dirección General de Unión Europea, están destinadas a graduados universitarios menores de 30 años y tienen como objetivo la especialización en el funcionamiento de las instituciones comunitarias y su inserción laboral en organismos europeos y en ámbitos relacionados con la representación de los intereses de la Región de Murcia en el exterior, según ha informado el Gobierno regional.

Las becas tendrán una duración de doce meses y se desarrollarán en modalidad presencial mixta. El primer trimestre se realizará en la sede de la Dirección General de Unión Europea, en Murcia, mientras que los nueve meses restantes transcurrirán en la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas.

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 40.950 euros, con un límite de 20.475 euros por cada beca. La cuantía mensual será de 1.425 euros durante la estancia en Murcia y ascenderá a 1.800 euros durante el periodo de formación en Bruselas, incluyendo un complemento por transporte y residencia.

Podrán optar a estas ayudas los jóvenes con nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, menores de 30 años, residentes en la Región de Murcia de forma ininterrumpida durante al menos el último año y en posesión de un título universitario oficial de grado o equivalente. Además, deberán acreditar un nivel mínimo B2 de inglés y un nivel B1 de un segundo idioma oficial de la Unión Europea.

El proceso de selección constará de una fase de valoración de méritos, que supondrá el 80 por ciento de la puntuación final y tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la formación académica, los estudios de posgrado relacionados con la Unión Europea y la participación en programas de movilidad, así como una entrevista personal que incluirá una conversación en inglés para evaluar la competencia lingüística de los aspirantes.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 14 de agosto, tras iniciarse el pasado 15 de julio, de acuerdo con la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).