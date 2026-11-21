Momento de la entrega de los sellos EIBT a Mirlo Blanco Health Care y Mokoto Lab - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos empresas regionales alojadas en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) han obtenido el sello que las acredita como Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) que reconoce el componente tecnológico e innovador de sus productos, servicios o procesos. Se trata de Mirlo Blanco Health Care y Mokoto LAB, empresas innovadoras cuya acreditación eleva ya a 48 la suma de los sellos obtenidos en Ceeim.

El director del Instituto de Fomento (INFO) y presidente de Ceeim, Joaquín Gómez, entregó los sellos y señaló que el hecho de que las empresas emergentes obtengan el sello EIBT "demuestra que la innovación aplicada se ha convertido en una de las grandes palancas de competitividad del tejido empresarial regional". Y añadió, "seguiremos acompañando a estas empresas en su crecimiento, porque generan empleo cualificado y proyectan la Región en el exterior".

Mirlo Blanco Health Care desarrolla soluciones de inteligencia artificial para la atención sanitaria, la formación de profesionales y la gestión de información en salud y emergencias. Mokoto LAB, por su parte, fabrica mobiliario, elementos arquitectónicos y piezas de gran formato mediante impresión 3D robotizada.

Las dos empresas desarrollan su actividad en sectores emergentes y están alineadas con la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente y Sostenible de la Región de Murcia, RIS4 2021-2027.

El sello EIBT puede reforzar la posición de la empresa innovadora ante clientes, socios e inversores. Ceeim asesora a las compañías durante el proceso de certificación, en colaboración con la Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES), responsable de otorgar los diplomas en el ámbito estatal.

Con la obtención de estas nuevas acreditaciones, Ceeim se sitúa como el tercer centro de España con mayor número de sellos, por detrás de Asturias y Valencia.