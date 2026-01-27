Ecologistas en Acción reclama una investigación "exhaustiva" del incendio en Escombreras

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción Región Murciana ha reclamado a la Dirección General de Medio Ambiente, dependiente de la Comunidad Autónoma, y al Ayuntamiento de Cartagena una investigación "exhaustiva" del incendio declarado este lunes en el complejo industrial de Repsol en el Valle de Escombreras.

En un comunicado, la organización ha indicado que el incendio, que fue extinguido poco después de las 23.00 horas, supuso "la emisión de una nube tóxica de contaminación atmosférica" en la refinería y "alarmó" a la población de la zona.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado la apertura de un expediente informativo que "depure las responsabilidades" sobre este episodio, establezca las sanciones pertinentes en su caso y, "sobre todo", plantee medidas preventivas y precautorias que evite situaciones y episodios de este tipo.

Para la asociación ecologista, "es necesario que la Dirección General de Salud Pública emita un informe sobre las consecuencias sanitarias de este episodio" en los núcleos de población más cercanos.

Asimismo, ha planteado una revisión "en profundidad" del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico del Valle de Escombreras (PLANQUIES), que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad en su sesión de 21 de diciembre de 2023.

A este respecto, ha abogado por introducir más mecanismos y medidas preventivas y precautorias que minimicen o eviten situaciones de riesgo de incendios en el futuro, "con consecuencias de contaminación atmosférica y deterioro de la calidad del aire".

Por último, ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente un mayor control de las instalaciones industriales y energéticas y el desarrollo de un plan especifico de inspecciones en el Valle de Escombreras, una zona que ha registrado "un crecimiento significativo en los últimos años de este tipo de actividades".

"Episodios como el ocurrido refleja la necesidad de un mayor control de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera por parte de las administracines local y autonómica, así como una mayor reocupación de la sociedad civil por los temas de calidad del aire", ha agregado la organización.