Ecologistas en Acción reclama reubicar la estación de San Basilio de Murcia en un "punto crítico" de la ciudad

Estación de medición de la calidad del aire de San Basilio - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción en la Región de Murcia ha pedido cambiar la estación de medición de la calidad del aire de San Basilio, en Murcia, a un "punto crítico" de la ciudad, conforme a la nueva Directiva Europea, tras conocer el resultado del informe 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español', publicado por la asociación.

La nueva normativa europea establece que la ubicación de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberá determinarse de manera que proporcione datos fiables sobre los niveles de concentración en los puntos críticos de contaminación atmosférica dentro de las zonas, preferiblemente en áreas sensibles como zonas residenciales, escuelas, hospitales y zonas de oficinas, han informado desde la asociación.

En rasgos generales, las principales deficiencias detectadas se concentran en relación con las condiciones inmediatas del entorno. La estación San Basilio se localiza a 44 metros de la Ronda Oeste, pero respeta la distancia a la calle Federico García Lorca.

En concreto, el informe valora que la estación no cumple totalmente con uno de los criterios de macroimplantación relativo a su ubicación en un tramo urbano donde se encuentren las concentraciones más elevadas asociadas al tráfico. Este es ese "punto crítico" que la asociación reclama puesto que la vía más próxima a la estación no es una de alta intensidad.

El informe también ha detectado que la entrada de muestreo no se sitúa directamente sobre el flujo de tráfico, lo que evita la captación directa de emisiones sin mezclar. Además, señala que el entorno inmediato presenta arbolado urbano y mobiliario público, que pueden modificar puntualmente la microcirculación del aire.

Por otra parte, destaca que no se identifican obstáculos sólidos continuos que comprometan de forma significativa la ventilación general del punto de muestreo.

En este documento, Ecologistas en Acción analiza la ubicación de estas estaciones orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas principales. Como resultado, se ha obtenido algún grado de limitación en relación con los criterios de implantación establecidos, ya sea por incumplimientos parciales o completos, entre ellas la estación murciana, localizada en la calle Federico García Lorca.