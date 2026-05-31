El ecosistema innovador de la Región se posiciona internacionalmente en el 'corazón tecnológico' de EEUU

Miembros De La Misión Tecnológica En San Francisco. - CARM

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), refuerza el posicionamiento internacional del ecosistema innovador regional tras culminar una misión tecnológica estratégica en Estados Unidos que ha permitido a 'startups', centros tecnológicos y entidades regionales establecer conexiones con algunos de los principales actores globales de la innovación, la inversión y el emprendimiento tecnológico.

La misión, desarrollada en San Francisco y Silicon Valley, ha contado con la participación de ocho 'startups', tres centros tecnológicos, dos incubadoras y una entidad del ecosistema innovador regional.

La agenda de trabajo incluyó reuniones y visitas estratégicas a corporaciones, universidades, fondos de inversión y plataformas internacionales de innovación como Google, Stanford University, HP, Plug and Play, Intuit Ventures, Cathay Innovation, Mind the Bridge o US Market Access Center. Asimismo, la delegación regional participó en Startup Grind Conference, uno de los principales encuentros tecnológicos y de emprendimiento de Estados Unidos, que reúne cada año a 'startups', inversores y compañías líderes del ecosistema internacional.

El director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, destacó que "la innovación ya no compite únicamente en mercados locales o nacionales, sino en ecosistemas globales donde se concentra el conocimiento, la inversión y la capacidad de escalar tecnología". "Esta misión ha servido para posicionar el potencial tecnológico de la Región de Murcia en espacios donde hoy se están definiendo muchas de las decisiones estratégicas de inversión e innovación a nivel internacional", añadió Gómez.

Durante la misión, las empresas y entidades participantes pudieron conocer de primera mano las dinámicas de crecimiento de los ecosistemas tecnológicos internacionales, explorar oportunidades de colaboración y contrastar sus propuestas de valor en un entorno altamente competitivo y globalizado.

Además, se abordaron cuestiones vinculadas a Inteligencia Artificial, innovación abierta, acceso a capital riesgo, escalado empresarial, liderazgo tecnológico y programas de aterrizaje internacional para 'startups' y compañías innovadoras.

NETWORKING EMPRESARIAL Y CONEXIONES INTERNACIONALES

En el marco de la misión se organizó además, junto con la Cámara de Comercio de España y California, un encuentro celebrado en la sede del grupo inversor Cathay Innovation, que permitió a la delegación regional establecer contacto directo con empresarios locales y profesionales españoles afincados en San Francisco para analizar oportunidades de colaboración y negocio en el mercado estadounidense.

El encuentro reunió a más de 50 empresarios y directivos vinculados al ecosistema tecnológico de Silicon Valley y arrancó con una ponencia de Cathay Innovation centrada en nuevas tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión internacional.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda sobre estrategia, crecimiento y liderazgo empresarial en entornos tecnológicos de alto crecimiento, en la que participaron profesionales de compañías líderes del ecosistema internacional.

Entre los panelistas figuraban Pablo Cases, directivo tecnológico con experiencia en compañías como Together AI, Nuro o Facebook, y Carolina García Rizo, fundadora de proyectos tecnológicos emergentes en Estados Unidos, ambos de la Región de Murcia, junto a perfiles de referencia vinculados a Google, HappyRobot o Lang.ai.

La jornada concluyó con una sesión de networking en la que las empresas regionales pudieron ampliar contactos y explorar futuras líneas de colaboración internacional.