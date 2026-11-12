Educación, con un 6,5%, el sector público que más respaldó la huelga general en la Región de Murcia

Cartel en un comercio por la huelga general del 11N - EUROPA PRESS

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general de este pasado miércoles tuvo un seguimiento "muy reducido" en la Administración regional, según ha señalado la portavoz del Gobierno autonómico, Marisa López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En el Servicio Murciano de Salud (SMS) fue seguida por un 2,4%, en Educación por un 6,5% y por un 2,5% en el resto de administración y servicios.

Asimismo, López ha señalado que la jornada transcurrió en la Región de Murcia "sin incidencias y con todos los servicios públicos funcionando" y ha defendido el ejercicio del derecho a hacer huelga o a no secundarla.

Por otra parte, la portavoz regional se ha preguntado "¿por qué una huelga general después del anuncio electoral y a las puertas del comienzo de la campaña?". López ha señalado que "las dificultades de los trabajadores y de las familias no han empezado esta semana llevan años soportando la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades de tener una vivienda y el encarecimiento de la vida".

A su juicio, los ciudadanos "merecen respuestas, no gestos condicionados por el calendario electoral" ya que considera que esta huelga "ha tenido una finalidad marcadamente política y resulta especialmente contradictorio que integrantes del propio Gobierno de España hayan alentado una protesta de estas características cuando son ellos quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de dar soluciones y no las han dado".

Preguntada sobre si el Gobierno regional ha valorado reunirse con el Sindicato de Vivienda, la consejera ha insistido en que "una comunidad aislada no puede resolver un problema que es nacional".

López ha emplazado a conocer "el alcance real y sus consecuencias económicas" y ha resaltado su reconocimiento a la labor de los sindicatos así como "que su independencia con respecto a cualquier gobierno es esencial para mantener la confianza de los trabajadores".