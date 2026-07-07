Efectivos del Plan Infomur combaten un incendio forestal en Lorca

Incendio forestal declarado en la diputación lorquina de Aguaderas - CEIS RM

LORCA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado este martes en la diputación lorquina de Aguaderas, según informa el '1-1-2' de la Región de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido más de una treintena de llamadas de ciudadanos a partir de las 14.50 horas para alertar sobre el inicio del fuego en la zona.

Las llamas han afectado inicialmente a un área de cultivo de olivar y monte bajo. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y el viento han favorecido la propagación del incendio hacia masas de pinar próximas.

En las labores para sofocar el fuego interviene un dispositivo compuesto por cuatro brigadas forestales terrestres de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF).

A estos efectivos de tierra se suman dos brigadas helitransportadas a bordo de dos helicópteros que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha movilizado hacia el lugar del incendio.

Asimismo, los trabajos sobre el terreno cuentan con el apoyo de dotaciones de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, junto a efectivos adscritos al Servicio de Emergencias de Protección Civil de Lorca.