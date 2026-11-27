El cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Víctor Egío - PODEMOS RM

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Víctor Egío, ha reivindicado este viernes a su organización política como la fuerza que "le para los pies" a los "bulos" y al "odio" de la "extrema derecha", según ha informado la formación 'morada' en un comunicado.

Egío, que ha participado en la protesta por las pensiones públicas celebrada frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social en Murcia, ha defendido que Podemos cierra esta campaña "al lado de todas las causas sociales" y de la gente "en la calle".

El candidato ha asegurado que no dan "ninguna batalla por perdida" y se ha mostrado "orgulloso" del recorrido, al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado por la militancia y ha deseado suerte a "todas las fuerzas de izquierda" de cara al día de los comicios.

A su juicio, Podemos ha hecho una campaña "valiente" que ha puesto "sobre la mesa las necesidades de la gente trabajadora de la Región de Murcia", junto a luchas como las del metal y la conserva, el Mar Menor, la memoria histórica, el feminismo y la violencia machista, las pensiones, los derechos LGTBI, la sanidad y la educación públicas, los servicios públicos y los derechos laborales, la movilidad y el transporte, los derechos animales, el medio ambiente y los espacios naturales, además de la comarca del Noroeste y la agroindustria.

Sobre la concentración en defensa de las pensiones públicas, el candidato ha dado las gracias a los colectivos movilizados, ha reiterado su reclamación de una auditoría de la Seguridad Social y quién ha "metido la mano" para "pagar otras cosas", y ha sostenido que el sistema es "100% sostenible".