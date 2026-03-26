El Ejecutivo autonómico concede una subvención a las universidades públicas de más de 246 millones en 2026

Universidad Politécnica de Cartagena - EUROPA PRESS

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha aprobado los decretos de concesión de subvención directa a las universidades públicas de la Región de Murcia, por un importe total de 246.424.513 euros, para afrontar el presente curso académico.

Estas subvenciones ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con la educación superior pública y garantiza los recursos necesarios a la Universidad de Murcia (UMU) y a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) durante el ejercicio 2026, a la vez que fortalecen la autonomía académica.

En concreto, la Universidad de Murcia recibirá una subvención nominativa de 192.476.798 euros, mientras que la Universidad Politécnica de Cartagena contará con 53.947.715 euros. Estas cuantías permiten atender gastos estructurales esenciales, incluyendo los de personal, mantenimiento de infraestructuras, servicios universitarios y actividades académicas e investigadoras.

La tramitación de estas ayudas mediante subvención directa responde a la situación excepcional derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025 durante el ejercicio 2026.

De este modo, el Ejecutivo regional garantiza que ambas universidades dispongan de la financiación necesaria para el normal desarrollo de su actividad y para seguir prestando un servicio público esencial en el ámbito docente, investigador y de transferencia del conocimiento.