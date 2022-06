Elías Bendodo respalda la gestión de Fernando López Miras arropado por afiliados y simpatizantes del Partido Popular

MURCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha contado este jueves con el apoyo del coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, en un acto en el que ha sido arropado por afiliados y simpatizantes del partido.

López Miras ha remarcado que España necesita "un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y en el Congreso regional tenemos que salir fuertes y unidos para ser clave y conseguir que el PP gane las elecciones".

En ese sentido, ha recordado que el PP es un partido municipalista "cercano a las personas y a sus problemas porque, solamente estando cerca de los ciudadanos, sabemos lo que les preocupa y cuáles son las soluciones que necesitan".

Asimismo, el líder regional ha remarcado que "nunca antes en la Región de Murcia, un candidato a un Congreso regional se ha presentado con 5300 avales" y ha continuado agradeciendo a los vecinos porque "no es mi mérito, es el vuestro que habéis confiado en mí y en el proyecto que represento para la Región de Murcia".

"Este es el Congreso para contar con todos y que no sobre nadie, para los que llevan tantos años formando este partido, para los que no llevan tantos años y para aquellos que nunca han estado en este partido, pero que cada vez se sienten más atraídos", ha manifestado.

Además, ha añadido que "el Congreso tiene que ser el inicio de una recta final de legislatura y de una campaña electoral frenética porque, solamente ganando las elecciones, vamos a poder mejorar la vida del más de millón y medio de los ciudadanos de la Región".

LEGISLATURA DIFÍCIL

En esa línea, el presidente regional ha asegurado que "posiblemente haya sido la legislatura más difícil y, por si fuera poco, una crisis económica y social que ya estaba desorbitada, pero hemos salido adelante bajando impuestos, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones hasta el tercer grado, creando empleo y apostando por una educación en libertad".

El líder popular ha lamentado que "el Mar Menor necesita soluciones y no crispación, necesita que el PSOE se tome en serio la laguna salada y que lo asuma como una cuestión de Estado".

Al hilo, ha destacado que "el PSOE antepone los intereses de Sánchez a los de la Región porque nos quieren cerrar el trasvase poniendo en riesgo a 100.000 familias de nuestra tierra, no tenemos ni un solo centímetro de vía de ferrocarril electrificado, no tenemos conexión a Madrid y no tenemos la misma financiación que el resto de las comunidades autónomas".

Por su parte, coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha comenzado su intervención asegurando que Fernando López Miras ganará las próximas elecciones el próximo 28 de mayo, ya que "es un político joven, preparado y sabe lo que quiere", a lo que ha añadido refiriéndose a López Miras que "eras una referencia y mirábamos con envidia lo que hacía aquí en la Región de Murcia".

Asimismo, ha destacado que "la Región de Murcia es muy importante para el Partido Popular" y que "López Miras ha demostrado que la Región de Murcia es una de las locomotoras económicas que tira de nuestro país".

Bendodo ha afirmado que "lo mejor para el Partido Popular de la Región de Murcia se llama Fernando López y es un acierto que el en el próximo Congreso regional te hayan dado todo el apoyo, respaldo y evidentemente, el reto de volver a retomar una mayoría amplia".

"Fernando ha demostrado anteponer los intereses de la Región de Murcia por encima de los intereses del partido", ha incidido el coordinador general. En cambio, tal y como ha asegurado, "para los socialistas, primero el PSOE, después el PSOE y tercero el PSOE".

En la Región de Murcia "los ciudadanos se han ahorrado 1.300 millones de euros gracias a la gestión de López Miras".

"En España, el presidente Feijóo y el Partido Popular es la alternativa y los ciudadanos ya ven que el cambio es inminente", ha asegurado el coordinador.

"El cambio está cerca y el PP tiene que empezar ya a prepararse para convertir a España nuevamente en esa nación de referencia que lideraba el conjunto de los países europeos", ha indicado Bendodo, al tiempo que ha matizado que "el presidente Feijóo y el presidente López Miras tienen el mismo objetivo".