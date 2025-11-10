ElPozo ExtraTiernos lanza 'Un trato ingrato', una campaña para concienciar sobre conductas edadistas hacia los mayores

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

ElPozo Extratiernos ha lanzado la campaña solidaria 'Un trato ingrato', en colaboración con la fundación Adopta un Abuelo, demostrando que la ternura también es un compromiso social de la marca.

La campaña, que se desarrolla durante el mes de noviembre, cuenta con la participación del actor Jordi Sánchez (Antonio Recio en la serie 'La que se avecina') quien, a través de una cámara oculta, someterá a la clientela de una carnicería muy "especial y sorprendente" a revisar sus comportamientos con las personas mayores, según informaron fuentes de la compañía en una nota de prensa.

El edadismo sigue representando un desafío social urgente en España y más del 70% de las personas mayores de 55 años afirma haber sido discriminado por su edad, han indicado. Una de las prácticas sociales más discriminatorias es el 'Elderspeak', un trato excesivamente condescendiente, repleto de diminutivos hacia las personas mayores suponiendo, de manera inconsciente, que ya no nos oyen bien o no nos entienden y puede afectarles a su bienestar social y emocional.

La campaña solidaria tiene como eje una pieza de vídeo digital a modo de experimento social con la cámara oculta en la carnicería y tiene su adaptación a modo de teaser en un spot de TV, dándole cobertura a nivel nacional y con momentos internos en programas líderes de audiencia.

Además, en la campaña digital participará el propio actor Jordi Sánchez e influencers como @beardeduck o @conbuenhumor que amplificarán el contenido a pie de calle.

La acción se completa con una recaudación de fondos en favor de Adopta Un Abuelo, cuya cuantía será en función del número de unidades vendidas de una selección de productos de la marca Extratiernos, que están identificados en el packaging, con un mínimo comprometido de 30.000 euros.

ElPozo Extratiernos es una marca con propósito social que quiere impulsar la ternura en la sociedad, ya ha realizado campañas solidarias a favor de ONGs como Save the Children, o Menudos Corazones con el objetivo de generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en la vida de las personas.