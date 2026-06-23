Los empleados de Hefame muestran un año más su compromiso social con una donación de sangre

Jornada de donación de sangre en la sede central de la cooperativa Hefame - GRUPO HEFAME

SANTOMERA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La sede central de la cooperativa Hefame, ubicada en el municipio de Santomera, ha acogido una jornada de donación de sangre en la que han participado un total de 132 trabajadores, según ha informado la compañía.

La iniciativa, organizada en el marco de la Semana del Donante de Sangre, se prolongó durante doce horas y sus resultados permitirán contribuir a la atención médica de cerca de 400 personas, ya que cada una de las extracciones individuales puede llegar a beneficiar hasta a tres pacientes distintos.

La convocatoria sirvió también para la captación de nuevos perfiles solidarios dentro de la propia plantilla de la empresa. En concreto, un total de 42 empleados realizaron su primera donación de sangre durante la jornada, mientras que otras 14 personas formalizaron su inscripción en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) para pasar a formar parte de la base de datos de potenciales donantes de médula en el futuro.

A través de esta campaña, Hefame consolida su marco de colaboración institucional con el Centro Regional de Hemodonación de la Región de Murcia.

Asimismo, la cooperativa ha destacado el compromiso social y el carácter solidario de sus profesionales, quienes respaldan de manera recurrente este tipo de acciones orientadas a asegurar el mantenimiento de las reservas de sangre necesarias y a colaborar en la atención sanitaria de la población.