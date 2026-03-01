La escritora Marta Sanz protagoniza el próximo jueves el siguiente encuentro del ciclo 'Escritores en su tinta'

Cartel de Marta Sanz en 'Escritores en su Tinta' - ESCRITORES EN SU TINTA

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gran escritora Marta Sanz es la siguiente invitada al ciclo 'Escritores en su tinta' que, en su vigésima edición, ha decidido aportar por la calidad literaria e intelectual por encima de todo. La cita con Marta Sanz será, como siempre, en la Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina de Segura, a las 20.00 horas, en entrada libre hasta completar aforo.

El evento tendrá lugar el próximo jueves, 5 de marzo, en un encuentro con sus lectores moderado por la periodista y coordinadora del ciclo Lola Gracia, que parte con la intención de hacer un recorrido por el mundo creativo y las obras una de las voces más destacadas de la literatura española contemporánea, reconocida tanto por su obra narrativa como por su poesía, ensayo y crítica literaria.

Nacida en Madrid en 1967, Marta Sanz es doctora en Filología y empezó su carrera en 1995 con la novela 'El frío'. Desde entonces ha publicado numerosas novelas, como 'Los mejores tiempos', que le valió el Premio Ojo Crítico de Narrativa (2001), 'Susana y los viejos' (finalista del Premio Nadal en 2006) o 'Farándula', por la que obtuvo el Premio Herralde de Novela en 2015 -uno de los galardones más prestigiosos de la narrativa en español- consolidándose como una autora poderosa y original.

Además, ha cultivado la poesía, la crónica y el ensayo, mostrando una escritura rica en exploraciones del lenguaje, la identidad y lo social, y ha colaborado en medios como El País o El Cultural.

La crítica y el público han destacado de Marta Sanz su capacidad para cruzar géneros y estilos -desde la novela negra con personajes singulares hasta obras profundamente autobiográficas como La lección de anatomía o más recientes como Los íntimos- así como su interés por las tensiones ideológicas y culturales que atraviesan la sociedad.

Su escritura suele caracterizarse por una mirada aguda, irónica y política que no rehúye el compromiso y la reflexión crítica, tanto en ficción como en poesía y ensayo. Escritores en su tinta comenzó el pasado jueves 26 de febrero con un lleno absoluto de la biblioteca con el autor revelación de estos dos últimos años, David Uclés.

La organización recuerda a los asistentes que, en estos eventos, no se pueden reservar entradas, excepto hasta un máximo de diez por oblicaciones protocolo. El acceso será por orden de llegada hasta completar aforo.