Estabilizado el incendio forestal en las Cuestas del Cedacero, en Cartagena

Imagen de las labores de extinción - 112

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal que afecta a una zona cercana a las Cuestas de Cedacero, originado sobre las 14.00 horas, ha sido dado por estabilizado por el director de la Extinción, según informan desde el '1-1-2'.

Más de un centenar de llamadas alertaban del incendio forestal de matorral en la cuneta de la carretera RM-E22, que une Cartagena con Isla Plana, en las proximidades de las Cuestas de Cedacero.

El incendio se ha propagado y ha obligado al corte de la carretera, mientras los medios del Plan Infomur trabajan en las labores de extinción. En el dispositivo participan Bomberos de Cartagena, cinco brigadas forestales terrestres y tres brigadas helitransportada. También intervienen Guardia Civil, Policía Local de Cartagena y Protección Civil de Cartagena.

En cuanto a medios aéreos, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias tiene en la zona dos helicópteros dedicados a tareas de extinción y un tercero para información y control de operaciones aéreas.

En estos momentos el incendio está estabilizado, y sigue sin haber peligro para bienes ni personas y no hay que recurrir a medios externos a la Comunidad Autónoma.