Estabilizado el incendio forestal de la Sierra de Las Moreras que obligó a evacuar vecinos en Mazarrón (Murcia)

Efectivos adscritos al Plan Infomur participan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado este sábado por la tarde en una zona ubicada entre Bolnuevo y Cañada de Gallego de la Sierra de Las Moreras, en Mazarrón (Murcia). - 1-1-2

MAZARRÓN (MURCIA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando de Extinción ha declarado estabilizado a las 22.30 horas el incendio forestal declarado este sábado por la tarde en la Sierra de Las Moreras, entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, en Mazarrón (Murcia), que había obligado a evacuar a los vecinos de las viviendas próximas al paraje y motivado la activación de la Situación Operativa 1 del Plan Infomur, según informa el 112.

Tras la evolución favorable del incendio, se ha iniciado una retirada escalonada de parte de los medios desplegados, manteniéndose durante toda la noche un dispositivo de vigilancia, control y remate para consolidar el perímetro y evitar posibles reproducciones. Durante la madrugada se producirá el relevo de parte de las brigadas forestales para garantizar la continuidad de las labores de vigilancia y extinción, como ha informado 112 Murcia.

El incendio se declaró a partir de las 17.46 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recibió más de una veintena de llamadas que alertaban sobre la presencia de llamas en la zona. Según las primeras estimaciones de los servicios desplegados, el frente inicial del fuego se situaba en torno a los 300 metros de longitud. Las características del terreno y la dificultad de acceso para los efectivos terrestres obligaron a movilizar un amplio despliegue de medios aéreos y de superficie.

En el operativo han intervenido agentes medioambientales, seis brigadas forestales, dotaciones de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el helicóptero de coordinación ACOVI, patrullas de la Guardia Civil, Protección Civil de Mazarrón, la Policía Local de Mazarrón y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Los vecinos evacuados permanecieron en el camping de Bolnuevo, donde fueron atendidos por los Servicios de Emergencia de Mazarrón.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona hasta lograr la completa extinción del fuego. El 112 recomienda no acceder a la zona del incendio y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.