Estudiantes de la UCAM plantean soluciones tecnológicas a retos urbanos en la jornada 'Líderes Digitales Universitarios'

Jornada Líderes Digitales Universitarios 2026 celebrada conjuntamente entre la UCAM, la Red de Cátedras de Telefónica y el Ayuntamiento de Murcia - UCAM

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) han presentado diversas propuestas tecnológicas orientadas a resolver problemas reales de las ciudades inteligentes durante la jornada 'Líderes Digitales Universitarios', un proyecto desarrollado junto a la Red de Cátedras Telefónica y el Ayuntamiento de Murcia.

La iniciativa ha reunido a estudiantes de grados como Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería Civil, Arquitectura, Marketing y Comunicación Audiovisual con el propósito de potenciar el talento joven mediante la innovación, el emprendimiento y la creatividad.

Durante la primera fase del encuentro, celebrada en el UCAM HiTech, los participantes han identificado problemáticas urbanas y han diseñado prototipos interactivos mediante el apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Entre las soluciones formuladas figuran sistemas para optimizar las rutas de vehículos de emergencia, herramientas de verificación de bulos a través de sensores urbanos, plataformas de gestión para instalaciones deportivas y aplicaciones de apoyo al comercio local.

Asimismo, los alumnos han diseñado asistentes digitales para personas mayores y sistemas de alerta personalizables ante emergencias como inundaciones.

Posteriormente, las actividades se han trasladado al Ayuntamiento de Murcia con un debate enfocado al desarrollo de competencias de comunicación, pensamiento crítico y argumentación sobre el uso de la inteligencia artificial.

La gerente de Políticas Públicas y Alianzas Institucionales en Telefónica, Laura Rus, ha resaltado al respecto la demanda empresarial de perfiles que combinen destrezas tecnológicas con capacidad comunicativa.

Los cuatro mejores participantes del certamen, cuyos nombres se anunciarán en las próximas fechas, recibirán una dotación económica de 250 euros cada uno. Asimismo, representarán a la UCAM en la fase nacional de la iniciativa, que se celebrará en Madrid con la presencia de estudiantes procedentes de otras universidades pertenecientes a la Red de Cátedras Telefónica.