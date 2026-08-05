Un estudio del Hospital Santa Lucía vincula la temperatura en la concepción con el riesgo cardiovascular

Invertigador y cardiólogo del Hospital Santa Lucía de Cartagena, José Manuel Andreu - HOSPITAL SANTA LUCÍA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Cardiólogos del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena han identificado una asociación entre la temperatura ambiental en el momento de la concepción y el perfil lipídico en la edad adulta, un hallazgo que podría contribuir a explicar cómo las condiciones ambientales durante las primeras etapas de la vida influyen en el riesgo cardiovascular décadas después.

El estudio, publicado en la revista científica International Journal of Hygiene and Environmental Health, analizó a 1.666 personas, de las que 833 eran pacientes con síndrome coronario agudo y otras 833 personas sin enfermedad aguda, emparejadas por edad y sexo.

Los investigadores combinaron la información clínica con registros climatológicos históricos para evaluar la relación entre las condiciones ambientales durante el periodo periconcepcional y el Índice Aterogénico del Plasma (AIP), un marcador reconocido del riesgo cardiovascular, según ha informado el Hospital Santa Lucía de Cartagena.

Los resultados muestran que las personas concebidas durante el verano presentan décadas después un índice aterogénico significativamente más elevado que quienes fueron concebidas en otras estaciones del año. Asimismo, el trabajo concluye que una mayor temperatura ambiental y una mayor amplitud térmica diaria durante el mes de la concepción se asocian de forma independiente con un perfil lipídico menos favorable en la edad adulta, tanto en pacientes con enfermedad coronaria como en población general.

Por el contrario, los investigadores no encontraron una relación significativa entre las horas de sol durante el mes de nacimiento y el perfil lipídico observado en la edad adulta, lo que, según el estudio, refuerza la hipótesis de que el periodo de la concepción constituye una etapa especialmente sensible para la programación metabólica del organismo.

Los autores enmarcan estos resultados en la teoría de los Orígenes del Desarrollo de la Salud y la Enfermedad (DOHaD), que plantea que determinados factores ambientales durante las primeras fases del desarrollo pueden producir cambios biológicos duraderos que condicionen el riesgo de padecer enfermedades crónicas en etapas posteriores.

Como posible explicación biológica, el estudio apunta al desarrollo del tejido adiposo marrón, implicado en la regulación de la temperatura corporal y del metabolismo energético. Según los investigadores, las temperaturas ambientales durante la concepción podrían influir en la actividad futura de este tejido mediante mecanismos de programación metabólica, afectando al metabolismo de los lípidos y, en consecuencia, al riesgo cardiovascular.

Aunque los autores subrayan que se trata de un estudio observacional y que, por tanto, no permite establecer una relación causal, consideran que los resultados aportan una nueva perspectiva sobre la influencia del entorno climático en la salud cardiovascular y abren nuevas líneas de investigación, especialmente en un contexto de calentamiento global.

El trabajo concluye que comprender cómo las condiciones ambientales durante los primeros momentos de la vida pueden influir en el riesgo cardiovascular permitirá avanzar hacia estrategias de prevención más precisas y profundizar en los mecanismos biológicos que determinan la salud cardiovascular a lo largo de la vida.