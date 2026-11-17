El director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM), Eduardo Prieto, durante la inauguración las Jornadas Interautonómicas de Atención Ciudadana - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Directores generales, responsables y profesionales de los servicios de atención ciudadana de doce comunidades autónomas participan este martes en Cartagena en unas jornadas interautonómicas para compartir modelos de gestión y buenas prácticas orientadas a mejorar el acceso de los ciudadanos a la Administración.

El encuentro, que se celebra en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), está impulsado por la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, según ha informado la Comunidad.

Durante la apertura institucional, el director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM), Eduardo Prieto, ha afirmado que la Administración "tiene que estar al servicio de las personas, no al revés", por lo que ha abogado por aprovechar las nuevas tecnologías para simplificar trámites.

Prieto ha señalado que digitalizar la Administración no consiste únicamente en trasladar los procedimientos a una pantalla, sino en facilitar las gestiones al ciudadano, y recordó que el Ejecutivo autonómico desarrolla el Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 2025-2027, denominado 'Implica2'.

Durante el primer semestre de 2026, el teléfono autonómico de información '012' atendió 223.757 llamadas, mientras que el Portal del Servicio de Atención Ciudadana ('sac.carm.es'), puesto en marcha el pasado junio, supera las 113.000 visitas y los 55.000 usuarios.

Las sesiones incluyen ponencias y mesas de trabajo sobre transformación digital, atención omnicanal, simplificación de procedimientos e inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos.

En el encuentro participan también entidades sociales vinculadas a la discapacidad y la accesibilidad, como Cermi, Plena Inclusión, Fundown y Astrapace, en el marco de las medidas de eliminación de barreras físicas, sensoriales y de comunicación mediante herramientas como la interpretación en lengua de signos, los bucles magnéticos, la lectura fácil y el lenguaje claro.