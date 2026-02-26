El fado contemporáneo de Carminho se une al cartel de La Mar de Músicas

Carminho - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Carminho formará parte de la programación del festival La Mar de Músicas donde actuará el martes 21 de julio en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, dando a conocer las canciones de su último disco 'Eu vou morrer de amor ou resistir', donde se mueve en las fronteras y límites del fado, según han informado desde el Consitorio.

Nacida en Lisboa, Portugal, en 1984, Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, más conocida por el nombre de Carminho, es considerada la renovadora en el género. A los 21 años esquivó cantos de sirena para lanzar su primer disco de fados y se largó a recorrer el mundo.

Aquella inquietud vital que llevó a Carminho a aplazar el camino de la gloria sigue siendo su fuerza más primitiva, la que la empuja a hacer lo que nunca ha hecho, ya sea tocar la guitarra portuguesa para acompañar a Emma Stone en la película 'Pobres criaturas' o buscar sonoridades nuevas con instrumentos extraños en el fado.

Fue la primera portuguesa en conseguir el número 1 de las listas españolas en una colaboración con Pablo Alborán. Este año, ha trabajado junto a Rosalía en una de las canciones, 'Memória', del nuevo álbum de la española, tema que le cedió tras conocer el vínculo de la catalana con el fado, ya que esta versionaba las canciones de Carminho, antes de alcanzar la fama internacional.

A sus 41 años, esta cantante ya está más que habituada a mezclar estilos y compartir proyectos con otras figuras de la música. Cercana a Caetano Veloso, con quien ha grabado en varias ocasiones y hasta ha compartido giras, Carminho también ha unido su voz a la de Milton Nascimento, Chico Buarque, Marisa Monte y Carlinhos Brown. Además, en 2024 contó con la producción de Steve Albini para su EP Carminho at Electrical Audio, el legendario productor asociado a trabajos emblemáticos de Nirvana, Pixies, PJ Harvey y muchos otros artistas.

Carminho es una de las voces más sorprendentes de la canción portuguesa. En su particular búsqueda musical, ahonda en el fado pero también se impregna de otras texturas, de otros géneros, para crear algo que mira al futuro y respeta el pasado.

Las entradas para su concierto saldrán a finales de marzo, cuando el festival dé a conocer toda su programación y ponga a la venta abonos y entradas para los conciertos.

La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, hará un Especial Ecuador y ya ha confirmado que por su 31 edición pasarán por el festival artistas como Lila Downs, Silvana Estrada y Rodrigo Cuevas.