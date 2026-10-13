Fallece un ciclista al ser atropellado en la autovía CT-32 a su paso por Alumbres, en Cartagena

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Un ciclista falleció este lunes por la noche al ser atropellado por un turismo en la autovía CT-32, en el tramo comprendido entre la pedanía de Alumbres y el centro comercial Espacio Mediterráneo, en sentido Cartagena, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

El servicio de emergencias comenzó a recibir llamadas de alerta a las 21.47 horas, hasta contabilizar una decena de avisos que informaban del impacto entre el vehículo y la bicicleta.

Un agente de la Policía Local y un técnico de emergencias sanitarias (TES) fuera de servicio que circulaban por la zona iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tras constatar que la víctima carecía de pulso detectable.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron unidades de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Cartagena, personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, quienes a su llegada solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista.