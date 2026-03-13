Fallece un hombre de 102 años tras un incendio en un ático de San Antón

Archivo - Equipos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales de la Región de Murcia en el puesto de mando, recibiendo indicaciones de la dirección de extinción para incorporarse en las labores de control del incendio forestal en Tárbena (Alic - 112 - Archivo

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 102 años ha fallecido este viernes tras incendiarse parte de su vivienda, ubicada en el ático de un edificio del barrio de San Antón, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.10 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibía varias llamadas --en concreto, 29-- informando sobre el incendio que estaba ocurriendo en un ático situado en la calle Las Palmas.

Inmediatamente se han desplazado al lugar bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, así como patrullas de Policía Local de Murcia.

A su llegada, Policía Local de Murcia ha confirmado que los vecinos del edificio de seis plantas estaban saliendo a la calle, y ha solicitado apoyo sanitario para atender a varias personas con crisis de ansiedad. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ya había ordenado el desplazamiento al lugar del incendio de cinco ambulancias.

Sanitarios 061 informaban en un primer momento de dos personas heridas graves y varias atendidas por crisis de ansiedad. Finalmente, han confirmado solamente un herido grave, el hombre de 102 años fallecido.

No ha sido preciso el traslado de los vecinos atendidos por crisis de ansiedad. Tal y como ha trasladado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia, se desconocen por el momento las causas que han originado el incendio.

UNA EXTINCIÓN APARATOSA PERO RÁPIDA

Por su parte, Bomberos de la Región de Murcia han detallado a Europa Press que la extinción del incendio ha sido "relativamente rápida", a pesar de aparatosa; y han precisado que al rescatar al afectado éste se encontraba en estado grave por inhalación de humo.

En concreto, el Cuerpo ha desplazado cuatro dotaciones con 14 efectivos, dos vehículos bomba, un vehículo escala y un vehículo nodriza para efectuar las operaciones de rastreo hasta dar con el varón de 102 años.