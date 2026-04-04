Fallece un motorista de 44 años en el barrio murciano de Espinardo

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han confirmado el fallecimiento de un motorista, de 44 años de edad, tras un accidente de tráfico registrado en la barriada de Espinardo, término municipal de Murcia.

A las 21.25 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' alertó sobre el accidente, en el que no se vio involucrado otro vehículo, en la calle Calvario de Espinardo. Según los testigos, el motorista se encontraba en estado muy grave y se habían iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia con personal médico de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Región de Murcia (061). A pesar de los esfuerzos realizados, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón de 44 años. Se desconocen las causas del accidente.