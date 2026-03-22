Fallece un senderista tras desplomarse mientras realizada una ruta en la Sierra de la Pila

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencia no han podido salvar la vida de un excursionista que ha fallecido tras desvanecerse y quedar inconsciente mientras realizaba una ruta de senderismo con varios compañeros en una pista forestal del Parque Regional Sierra de La Pila, Pedanía de Casablanca, termino municipal de Abarán.

El aviso se recibió a las 11.50 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia, cuando varios de sus compañeros alertaban de que este senderista se había desvanecido, quedando inconsciente en el suelo y que posiblemente se encontrase en Parada Cardio Respiratoria, procediendo estos a comenzar con las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)

Se encontraban en una pista forestal accesible para cualquier tipo de vehículo. Hasta el lugar se desplazaron los siguientes efectivos: agente medioambiental de la zona, Policía Local de Abarán, ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y autoridad judicial.

A la llegada al lugar, Policía Local de Abarán colaboro con las maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP), mientras el agente medioambiental salió al encuentro de recurso sanitario para llevarlos al lugar. Por su parte, sanitarios del 061 no pudieron hacer nada por salvar la vida del excursionista, confirmando su fallecimiento en el lugar.