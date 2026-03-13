Febrero terminó con 839 personas menos esperando a ser valoradas para la Dependencia respecto al mismo mes de 2025

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha intensificado la tramitación de las solicitudes de valoración de dependencia, y el pasado mes de febrero ha terminado con 839 personas menos esperando a ser valoradas que en la misma fecha del año anterior.

Una agilización promovida a partir de diferentes mejoras implementadas para reducir los tiempos de espera y garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Estos avances han permitido que la espera para obtener la resolución de grado se haya reducido en 15 días en el último semestre. Además, en un contexto marcado por un crecimiento constante de las solicitudes debido, entre otros factores, a una mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población, 12.780 personas fueron valoradas por primera vez en el sistema de dependencia, esto es, más de un 20 por ciento que en 2024, y más de 7.000 comenzaron a recibir una prestación o servicio el año pasado.

Destacan también las valoraciones por la vía de urgencia. Durante 2025 más de 1.100 personas fueron valoradas a partir de esta modalidad, permitiendo resolver solicitudes prioritarias en menos de tres meses. En total, a 31 de diciembre de 2025, el sistema contaba con 66.700 prestaciones activas que benefician a 50.287 personas en la Región de Murcia.

La Consejería de Política Social mantiene su compromiso "por seguir reforzando el sistema regional de dependencia, implementando diferentes medidas que se reflejan ya en diferentes mejoras". Para agilizar la tramitación, ha creado diez nuevas plazas estables de valoradores, reforzando así la capacidad de evaluación.

Además, ha ampliado la colaboración de los servicios sociales municipales con la contratación de trabajadores sociales, así como la adquisición de equipos informáticos, para acelerar la elaboración de informes, con una inversión de cerca de 1,2 millones de euros.

Actuaciones que forman parte de una batería de medidas que la Consejería continuará desarrollando durante 2026 a fin de simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo así de forma progresiva y sostenible los tiempos de espera.

"Avances que ejecuta con un esfuerzo presupuestario para el que no cuenta con la financiación necesaria del Gobierno de España", insisten desde el Gobierno regional. Y es que, desde 2018 adeuda a la Región de Murcia más de 600 millones de euros en materia de dependencia.

En el último año, el gasto ha ascendido hasta los 358.417.362 euros, de los que la Comunidad ha asumido más de 270 millones, un 75 por ciento del total. "El Gobierno de España sólo ha aportado 88 millones, un 24 por ciento del total, cuando debería cubrir el 50 por ciento del gasto", apostillan desde la CARM.