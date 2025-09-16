Feijóo liderará en Murcia una cumbre de presidentes autonómicos del PP a finales de septiembre

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (c) y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2i), durante un acto público en la plaza de los Apóstoles de Murcia, a 11 de junio de 2025, en Murcia, Región de Murcia (España) - Edu Botella - Europa Press - Archivo

Murcia acogerá a finales de este mes de septiembre una cumbre de presidentes autonómicos del Partido Popular, liderada por el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, según fuentes del partido consultadas por Europa Press.

Esto demuestra la "influencia" del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) a nivel nacional. A lo largo del evento se tratarán los temas más importantes de la actualidad política nacional y en él está previsto que participen todos los presidentes autonómicos.

Además, servirá para establecer la hoja de ruta del partido de cara a los próximos meses, como se ha hecho en reuniones anteriores. De hecho, se trata de un encuentro que el partido celebra cada seis meses en un lugar diferente.