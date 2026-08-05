La Feria de Atracciones de Murcia ampliará los horarios adaptados y mantendrá promociones durante las fiestas

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MURCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Atracciones de La Fica abrirá sus puertas el próximo 3 de septiembre con cerca de 150 instalaciones entre atracciones, casetas y puestos de alimentación y reforzará su carácter inclusivo con la ampliación de los horarios adaptados para personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sensibilidad sensorial.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha asistido este miércoles al sorteo de los puestos que ocuparán las atracciones en el recinto ferial, un acto previo al inicio del montaje de este espacio con motivo de la Feria de Murcia 2026.

La jornada inaugural contará, como es habitual, con una promoción 2x1 en las atracciones, mientras que el Día TEA se celebrará el 8 de septiembre y el Día del Niño tendrá lugar el 9 de septiembre, con descuentos del 50% en las atracciones infantiles y precios especiales en las de adultos hasta las 22.00 horas.

Como novedad, de lunes a jueves, entre las 18.00 y las 21.00 horas, el recinto adaptará su funcionamiento para reducir los estímulos sensoriales y facilitar el acceso a personas con TEA y otras con sensibilidad sensorial, ampliando así los horarios adaptados respecto a ediciones anteriores.

La feria ocupará una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados y reunirá atracciones para adultos e infantiles, casetas de juegos y puestos de alimentación dulce y salada.

Entre las novedades de esta edición destaca el regreso de la atracción 'El Ratón Vacilón', ausente durante los últimos años, así como la incorporación del túnel del terror, la atracción infantil 'Colgadito' y 'The Limit', una atracción con sillas voladoras situadas a más de 40 metros de altura. El recinto contará también con atracciones tradicionales como la noria y los coches de choque.