La Feria Outlet de Santiago de la Ribera celebra su XVI edición con grandes descuentos y actividades - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Feria Outlet de Santiago de la Ribera vuelve a la Explanada Barnuevo durante el puente de Semana Santa, del 2 al 5 de abril, con la participación de 23 comercios que ofrecerán una amplia variedad de productos.

La Feria, que ofrece un descuento medio del 50 por ciento, incluye asimismo una amplia oferta de actividades para todas las edades y sorteos con premios de cheques de 50 euros para consumir en la Feria, por valor de más de 1000 euros, que complementan el atractivo comercial.

La concejala de Comercio, Isabel Madrid, acompañada por Marcelino Pardo, de la asociación 'San Javier, ciudad de compras', y Miguel Ángel Calleja de 'San Javier Único', ha afirmado que la feria es "una cita ya consolidada que vuelve para dinamizar el comercio local y ofrecer a vecinos y visitantes una oportunidad única de compra".

Isabel Madrid ha destacado la variedad de la oferta de la Feria Outlet que incluye moda, hogar, accesorios, electrodomésticos, artesanía y zapatería, entre otros, con descuentos a partir del 40 o 50 por ciento.

Asimismo, ha agradecido la implicación de las asociaciones de comerciantes locales y ha señalado que la iniciativa, con 16 años de vida, tiene como objetivo principal "apoyar al comercio local al tiempo que contribuye a la dinamización económica de la localidad en una época previa a la temporada alta".

La concejala ha apuntado que más allá del aspecto comercial, la Feria, que se celebra junto al Mar Menor, en la playa Barnuevo, también se ha convertido en punto de encuentro, ocio y disfrute de la oferta de actividades y oferta gastronómica del entorno.

En este sentido ha indicado que la Feria ofrece un amplio programa de actividades gratuitas que incluye bautizos de piragüismo, Dragón, Kayaks y Paddle, talleres de baile, actuaciones musicales, de baile y magia, una exhibición canina por el Club Canino San Javier y una Cata de productos típicos de la zona, el sábado 4 de abril, como quesos Ruperto, mermeladas P.Listo, jamón al corte y vino a cargo de Vinissimo.

Durante los cuatro días habrá un fotomatón especial para inmortalizar la visita y un servicio de ludoteca para los más pequeños.

La programación se podrá consultar completa en la app San Javier Activa.