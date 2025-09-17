La feria SanVino reunirá en Santomera trece bodegas y una amplia oferta gastronómica del 25 al 27 de septiembre

Presentación de la feria 'Sanvino', que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en Santomera - CARM

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Santomera acogerá un año más 'SanVino', la XVII Feria del Vino y la Gastronomía, organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Cofradía Gastronómica La Pimentera, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, han presentado este miércoles la cita, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el aparcamiento disuasorio del municipio, en la confluencia de las calles Gloria y la Mina.

"Un año más, Santomera volverá a convertirse en el epicentro del mundo del vino, con la asistencia de miles de visitantes de la Región de Murcia y de las provincias vecinas, que disfrutarán de los vinos de Jumilla, Yecla, Bullas o Cartagena, así como de otros llegados de diferentes puntos de España", ha explicado Rubira.

Acompañada del alcalde de la localidad, Víctor Martínez, la titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha destacado "el compromiso del Ayuntamiento y de la Cofradía Gastronómica La Pimentera para impulsar un año más una cita imprescindible en el calendario, donde se apuesta por la calidad y la tradición de nuestros productos".

En su XVII edición, 'SanVino' contará con la presencia de trece bodegas de la Región de Murcia y del resto de España, acompañadas por la oferta gastronómica de dieciocho restaurantes y establecimientos de alimentación que permitirán maridar los vinos presentes.

"Nos encontramos ante una manera de hacer más grande la Región de Murcia, de dar a conocer el trabajo de nuestras bodegas, de sus vinos, y contribuir así al crecimiento de un sector que cuida y mima al campo y al mundo rural", ha puesto en valor Rubira durante la presentación.

Las trece bodegas participantes en esta edición son Aires de Arriba, Conde de Montornés, Delampa, Familia Torres 1870, Grupo 6, Paco Mulero, Paraísos Perdidos, Pío del Ramo, Salzillo, Silvano García, Viña Elena, Envero Vinum y Maset.

Por su parte la oferta gastronómica la ofrecerán los restaurantes Tándem, Rosarito y La Cavalica, Taberna Padelon, Casa Ángel, Bar El Palmeral, Carnicería y Charcutería Baca, Confitería Serrano, La Romería/Gin Trykornita, Gastro Bar Mario, Jamones El Cruce, Paco & Rosa, Limón Gastrobar, Panadería Santiago 1922, Vifransa, Aceitunas Zambudio, Coctelería Jaime Bernabé, Restaurante Carlos Onteniente y la Escuela de Hostelería IES La Flota.