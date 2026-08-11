Fernando Moreno (PSRM): "Algunos bomberos no pueden trabajar por falta de EPIs"

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Fernando Moreno - PSRM

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Fernando Moreno ha denunciado la situación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia tras el incendio registrado el pasado 4 de agosto en una gasolinera de Las Cuevas de Reyllo, en Fuente Álamo, en el que, según ha señalado, uno de los bomberos movilizados no pudo intervenir directamente al no disponer de un equipo de protección individual (EPI) adecuado.

Moreno ha asegurado que los bomberos del CEIS han ampliado su denuncia ante la Inspección de Trabajo por las deficiencias existentes en materia de prevención de riesgos laborales, entre ellas la falta de equipos de protección individual operativos y la insuficiencia de medios humanos para afrontar intervenciones de especial peligrosidad, según ha informado el PSRM.

Durante el incendio de un camión cisterna de combustible en una gasolinera de Las Cuevas de Reyllo, según ha explicado el diputado socialista, uno de los bomberos desplazados no disponía de un EPI adecuado para intervenir en la denominada 'zona caliente', por lo que tuvo que permanecer fuera de ella y realizar labores de apoyo.

Moreno ha advertido de que se trataba de una intervención especialmente peligrosa por la presencia de hidrocarburos e instalaciones de combustible y por el riesgo potencial de explosión.

"Los bomberos de la Región de Murcia no pueden actuar porque no tienen los equipos de protección que necesitan. A la ya de por sí preocupante falta de efectivos se suma que algunos bomberos no pueden trabajar por falta de EPIs", ha afirmado el parlamentario socialista, quien ha responsabilizado de esta situación al Gobierno regional.

Moreno ha recordado que el PSRM-PSOE viene advirtiendo de las carencias de medios humanos y materiales que, a su juicio, afectan al CEIS y ha señalado que la ampliación de la denuncia ante la Inspección de Trabajo evidencia la necesidad de abordar estas deficiencias.

En este sentido, el PSOE ha reclamado al Gobierno regional que convoque de forma "extraordinaria y urgente" una bolsa de trabajo con los 30 aspirantes a bombero que, tras superar todas las pruebas, se quedaron sin plaza en la última oposición.

"No tiene ningún sentido que tengamos 30 personas que han demostrado su capacidad para ser bomberos y que podrían reforzar el servicio mientras los profesionales denuncian falta de medios humanos", ha señalado Moreno.

El diputado socialista ha exigido asimismo que se dote "de inmediato" a los bomberos de todos los medios necesarios para garantizar su seguridad y que ningún efectivo vuelva a quedar fuera de una intervención por carecer de un EPI operativo.

"Desde el PSRM-PSOE exigimos al Gobierno regional una convocatoria extraordinaria y urgente para crear una bolsa de trabajo con los 30 opositores que se han quedado sin plaza en la última oposición. También que se dote de inmediato a los bomberos de todos los medios que necesitan", ha reclamado.

Moreno ha concluido acusando al Ejecutivo de López Miras de "poner en riesgo la seguridad de los bomberos y de toda la ciudadanía de la Región de Murcia" y ha reclamado que se adopten medidas para incrementar los medios humanos y materiales del servicio.