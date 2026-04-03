El festival 'Murcia Sonríe' lleva a El Batel a Goyo Jiménez, Ernesto Sevilla o la Chirigota del Bizcocho

Goyo Jiménez - EL BATEL

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El festival de humor 'Murcia Sonríe' llevará al Auditorio El Batel de Cartagena a Paz Padilla, Pedro Ángel Roca, la Chirigota del Bizcocho, Petite Lorena, Ernesto Sevilla, Dannusx, Nosoloviernes y Goyo Jiménez durante los meses de octubre y noviembre para presentar sus nuevos espectáculos.

Las entradas están ya a la venta en las taquillas del auditorio y su web, auditorioelbatel.es.

'Murcia Sonríe' es un evento único que engloba a toda la Región, contando con Cartagena entre las muchas localidades que acogen el festival. Un concepto que une la comedia emergente con los espectáculos más valorados por crítica y público.

PROGRAMACIÓN

El 2 de octubre actuará Paz Padilla con 'El humor de mi vida', donde la humorista cuenta, a través de su singular historia de amor, el trabajo personal que ha realizado para aceptar la pérdida de Antonio, el amor de su vida.

Al día siguiente, será el turno de Pedro Ángel Roca, con 'The Locos', un espectáculo que se encuentra a medio camino entre el monólogo, la improvisación y la catarsis colectiva, convirtiendo la vulnerabilidad en espectáculo.

La Chirigota del Bizcocho actuará el 16 de octubre con 'Ssshhhhh!! Los Saeteros'. Esta chirigota ha hecho historia en el Carnaval de Cádiz como la primera agrupación sevillana en ganar el Concurso del Gran Teatro Falla.

Bajo el nombre 'Ssshhhhh!! Los Saeteros', el conjunto ofrecerá un repertorio innovador y un humor incisivo donde destacan los pasodobles con sones de marchas procesionales y el complejo remate por saetas.

Ese mismo día se podrá ver 'Tremenda', con Petite Lorena, un espectáculo donde el público podrá acompañar a esta palmera en un viaje a través de su peculiar manera de observar el mundo, una mujer sola frente al público.

El 17 y 18 de octubre, Ernesto Sevilla vuelve a los escenarios con su nuevo show 'Yo, literal', donde dará rienda a suelta su particular humor. Un monólogo que fusiona su ingenio y humor característico con reflexiones sobre su vida y la sociedad actual.

A través de anécdotas personales y experiencias hilarantes, aborda temas como la tecnología, las relaciones y la confusión del mundo moderno.

Ya en noviembre, el día 8, Dannusx Dannusx, un creador de contenido de redes sociales que, tras triunfar en ellas, ha dado el salto a los escenarios, ofrecerá 'De cara al público'. El humorista presenta un monólogo donde hablará de lo que se vive diariamente trabajando cara al público.

Las dos últimas citas son, el 13 de noviembre, con Nosoloviernes, y el 22 con Goyo Jiménez. El primero es un espectáculo único cada día ya que es un noticiero que simula el telenoticias nacional de cada noche donde un presentador (Nosoloviernes) comenta en directo las noticias más destacadas de la semana y los vídeos más virales.

Por su parte, Goyo Jiménez regresa con el espectáculo 'América Forever', la recopilación definitiva de los mejores momentos de su mítica trilogía 'Aiguantulivinamérica'.