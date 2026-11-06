El festival Rock Imperium 2027 de Cartagena tendrá como cabezas de cartel a Evanescence y Marilyn Manson

Evanescence - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El festival Rock Imperium Festival 2027 contará con una jornada de bienvenida el jueves 1 de julio de 2027, encabezada por Marilyn Manson. Además, el festival ha confirmado una nueva tanda de bandas para las jornadas del 2, 3 y 4 de julio, con la banda Evanescence como gran protagonista y nuevo cabeza de cartel, según han informado desde el Consistorio.

Con una de las trayectorias más provocadoras e influyentes del rock y el metal industrial de las últimas décadas, Marilyson Manson llegará a Cartagena para encabezar la jornada inaugural del festival Rock Imperium Festival 2027. Una figura única que ha desafiado constantemente los límites de la música y la estética, construyendo un universo propio a través de discos fundamentales como 'Antichrist Superstar'.

Por su parte, con más de dos décadas de trayectoria y algunos de los himnos más reconocibles del rock de este siglo, Evanescence llegarán a Cartagena para ofrecer un concierto en el que presentarán su nuevo álbum, 'Sanctuary', junto a las canciones que han marcado su carrera. Desde el impacto mundial de 'Fallen' y temas como 'Bring Me to Life' y 'My Immortal', hasta su etapa más reciente.

El festival suma además doce nuevas bandas a su cartel: Motionless in white, Paradise lost, Fear Factory, Alcest, I am morbid, Calva Louise, Scar Symmetry, Myrath, Steve 'n' Seagulls, Gwar, Metal Church y Lex Lüger.

Una nueva tanda que reúne diferentes generaciones y vertientes del metal, desde el sonido oscuro de Motionless in white y el gothic metal de Paradise lost hasta la potencia industrial de Fear factory, la atmósfera de Alcest o el legado de Morbid angel que reivindica I am morbid. También estarán presentes el sonido alternativo de Calva louise, el death metal melódico de Scar symmetry, la fusión de metal progresivo e influencias orientales de Myrath, el rock y el metal en clave bluegrass de Steve 'n' seagulls, el espectáculo irreverente de Gwar, el heavy/thrash metal clásico de Metal church y la mezcla de terror y hard rock de Lex lüger.

Estas confirmaciones se incorporan a un cartel que ya cuenta con grandes nombres como Helloween, celebrando su 40.º aniversario, Bruce Dickinson, Children Of Bodom, Mayhem y Erik Grönwall.

Toda la información y venta de entradas en www.rockimperiumfestival.es