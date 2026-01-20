Los ficus de La Glorieta se someten a labores de vigilancia y mantenimiento para garantizar su salud

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, supervisa las labores - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ficus de La Glorieta de España, en Murcia, se someten estos días a trabajos específicos de vigilancia y mantenimiento para garantizar su salud y la seguridad de los viandantes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Estas labores se enmarcan en el programa de conservación del arbolado singular del municipio, que realiza el servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, de manera periódica en los 569 ejemplares censados como singulares debido a su edad, porte o características excepcionales.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha supervisado los trabajos, que siguen el método VTA ('Visual Tree Assessment'), basado en la biomecánica del árbol, una técnica que permite estudiar ramas, rebrotes, crecimiento, color y densidad foliar para determinar el estado interno del ejemplar.

Además, durante la jornada de este martes se está descargando las copas de estos árboles singulares para mejorar la compactación en la copa y evitar posibles caídas de ramas. Las inspecciones también están permitiendo equilibrar el sistema radicular de los ejemplares para garantizar su correcto crecimiento y mantenimiento.

"Los árboles son los pulmones verdes de nuestro municipio, ya que absorben, aproximadamente, 21,77 kilos de CO2 al año. Por ello, cada árbol contribuye a mejorar la salud de los murcianos, la calidad del aire y el medio ambiente y es de vital importancia preservar la salud y la seguridad de todos y cada uno de los árboles que tenemos en el municipio de Murcia, con especial atención al arbolado singular", ha subrayado Guillén.

Así, ha recordado, "las inspecciones y trabajos que estamos llevando a cabo forman parte de la estrategia municipal de conservación del patrimonio natural, para garantizar la máxima seguridad a los ciudadanos y cuidar de nuestro valioso patrimonio verde. De este modo, seguimos trabajando para convertir a Murcia en una ciudad más verde, saludable y segura, apostando por la conservación y el mantenimiento responsable de su entorno natural".

MÁS DE 150.000 EJEMPLARES

En total, el municipio cuenta casi 140.000 árboles y 18.000 palmeras, que reciben inspecciones específicas de manera individualizada. En el caso del arbolado singular, estas revisiones son semestrales, aunque pueden realizarse de forma mensual, quincenal o incluso semanal, según las características y necesidades de cada ejemplar.

Algunos de los árboles más emblemáticos del municipio, como el ficus de Santo Domingo y los del hospital Reina Sofía y el Cuartel de Artillería, o los eucaliptos del jardín de El Malecón, son sometidos también a revisiones externas por parte de expertos independientes de reconocido prestigio.