La Filmoteca Regional apuesta por los realizadores murcianos y por el cine italiano actual

Actualizado 02/05/2013 20:02:15 CET

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, remarca que el centro persigue "un acercamiento social a todos los colectivos"

MURCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, presentó este jueves la programación de la Filmoteca Regional Francisco Rabal para los meses de mayo y junio, y destacó que se trata de una programación "fragmentada en múltiples ciclos, que amplia los registros de centro para todo tipo de sensibilidades y cinéfilos", con lo que se consigue "una apertura social de la Filmoteca a todos los colectivos, con una pluralidad sin precedentes".

Cruz añadió que la Filmoteca actúa como una "casa del pueblo" en la que "todo tipo de sensibilidades se reúnen", y remarcó "la coincidencia, en estos dos meses, de varios ciclos", como el dedicado al festival Luciérnaga Encendida de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) el 24 de mayo; el de la VII muestra de cine LGTB de la Región de Murcia del 28 de mayo al 1 de junio; o el Festival de Cine Fantástico de la Región de Murcia del 13 y el 17 de mayo.

Además, según dijo, la Filmoteca "no va a cejar en su empeño de ocuparse de los realizadores murcianos", de manera que se ha realizado una selección de proyecciones que se realizarán en este sentido, con cortometrajes de Marcela Moreno, el estreno del cortometraje dirigido por Daniel Deseus 'Tránsito' el 7 de junio; o la presentación del cortometraje 'Café', de Eva María Fernández el 12 de junio.

El centro continuará con su ciclo de cine italiano del siglo XXI, 'Miradas periféricas', donde se proyectará 'Levanta la Cabeza' (4 de mayo), 'Gorbaciof' (6 de mayo), '20 Sigarrete' (8 de mayo), 'Lo spazio bianco' (11 de mayo) y 'La lengua del santo' (13 de mayo), y acogerá en su 'Sesión Audio Stereo' proyecciones como 'El Muro' (3 de mayo), o 'Searching for sugar man' (20 y 22 de junio), según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La Filmoteca también proyectará un ciclo "muy interesante para los que tengan ganas de sumergirse en la cinefilia más histórica", dijo el consejero al referirse a las sesiones dedicadas al cine de Michael Powell y Emeric Pressburger en el ciclo 'El triunfo de la estética manierista', cuyas películas, como 'Sé a dónde voy' (20 y 23 de mayo), 'A vida o muerte' (27 y 30 de mayo), 'Narciso Negro' (4 y 8 de junio) o 'Las zapatillas rojas' (13 y 17 de junio), "tienen una gran carga visual poética", añadió.

Además, el centro acogerá proyecciones especiales dedicadas a Salvador Dalí y Bigas Luna "en un intento de tomar el pulso a la realidad", debido a la actual exposición dedicada a Salvador Dalí y a la reciente muerte del director de cine. También se proyectarán filmes de Eduardo Chapero-Jackson y Manuel Gómez (quienes asistirán a la proyección de su película 'Los mundos sutiles' y 'El juego del ahorcado', respectivamente), Sara Montiel y una película con motivo del 'Día mundial del refugiado'.

Cruz quiso hacer una mención especial a 'Con la muerte en los talones' (10 y 14 de junio) del ciclo Clásicos Recuperados, que consideró como "la mejor y más esencial película de Alfred Hitchcock por cómo se condensan en ella el lenguaje y los lugares comunes narrativos del director", y señaló el ciclo dedicado al director japonés Nagisa Oshima, recientemente fallecido, al que destacó como "principal representante del cine japonés de los años 70 y 80" por su manera de trabajar el ritual y el erotismo "de una manera incomparable", con películas como 'Los placeres de la carne' (10 y 14 de junio) o 'El imperio de la pasión' (26 y 29 de junio).

El ciclo 'Panorama de Actualidad' continuará llevando a la Filmoteca "el cine más actual que no suele verse en salas comerciales", con producciones como 'Woody Allen: el documental' (8 de mayo), 'Violeta se fue a los cielos' (16 de mayo), 'The Master' (21 de mayo), 'Al nacer del día' (11 de junio), 'Ai Wei Wei never sorry' (18 de junio) y 'The Hunt' (25 de junio). Asimismo, el ciclo se desdobla en Cartagena para proyectarse en el Aula de cultura de la CAM.

"También tiene especial interés el ciclo Cinegula", dijo Cruz, "en el que se intentan reproducir algunas de las películas clave que han tratado la relación entre cine y gastronomía", una relación que ha dado títulos como 'El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante' (22 y 25 de mayo), 'Soul Kitchen' (31 de mayo y 3 de junio), 'La cocinera del presidente' (5 de junio), 'El bulli: Cooking in progress' (12 y 15 de junio) o 'El chef, la receta de la felicidad' (19 de junio).

Además, tras las películas se ofrecerá un menú inspirado en ellas en el restaurante Pura Cepa bajo el lema 'Disfruta de una peli sobre gastronomía y degusta un menú inspirado en ella'.

También se inicia el ciclo 'Cine y Baloncesto', que contará con la presencia de miembros de la plantilla del UCAM CB Murcia, y continuarán los ciclos 'D.Nuevo Ensayo' y 'Fisuras Fílmicas', en colaboración con el CENDEAC, 'Palomitas con bisturí', 'El documental del mes', 'Cult Movies' y 'Cine con Ñ', que traerá a la Filmoteca 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (24 de mayo).