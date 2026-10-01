Financiación para los Centros y Puntos de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género

Archivo - El Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) - AYUNTAMIENO DE TOTANA - Archivo

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención, por un importe de 455.073 euros, para financiar inversiones de los Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y de los Puntos de Atención Especializada (PAE).

Esta subvención se destina a los ayuntamientos de la Región de Murcia que gestionan algún centro de atención especializada de la red CAVI.

En concreto, podrán financiar actuaciones de reforma y rehabilitación como la instalación de sistemas de protección y seguridad del centro, la mejora de la eficiencia energética, la adaptación del inmueble a la normativa vigente y la instalación de nueva carpintería de interiores y exteriores. Además, se incluye la adquisición de equipamiento como la instalación de climatizadores de frío o de calor, de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos, así como de elementos de transporte.

Las entidades locales beneficiarias de esta subvención son: Abarán, Águilas, Alcantarilla, Los Alcázares, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, Fortuna, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla.

La red de recursos para víctimas de violencia de género de la Región está formada por 23 CAVI y siete PAE que, en colaboración con los ayuntamientos de la Región, ofrecen una atención integral y gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Esta atención la prestan profesionales especializados para ofrecerles asesoramiento psicológico, social y jurídico.