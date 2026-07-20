La firma de hipotecas en Murcia desciende un 13,2% tras empeorar su evolución interanual en mayo

Hipotecas sobre viviendas durante los meses de abril en los últimos años - EPDATA

MURCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Murcia desciende un 13,2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.192 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 0,3%.

En Murcia se prestaron 137 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 6,29% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 5,4%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.554 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 213,98 millones de euros. De ellas, 60 fueron sobre fincas rústicas y 1.494 sobre urbanas.

De las 1.494 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Murcia, 1.192 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 298 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 13 y en 127 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 238 hipotecas con cambios en sus condiciones, 98 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.998 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.383 correspondieron a viviendas, 88 a fincas rústicas, 511 a urbanas y 16 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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