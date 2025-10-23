La firma de hipotecas en Murcia sube un 15,6% en agosto, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Evolución del porcentaje de hipotecas a tipo fijo frente a las de tipo variable en España - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Murcia ha crecido un 15,6% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,51% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.053 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 121,15 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 41,79% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 22,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.462 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 147,31 millones de euros. De ellas, 26 fueron sobre fincas rústicas y 1.436 sobre urbanas.

De las 1.436 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Murcia, 1.053 fueron sobre viviendas; 3 en solares y 380 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 9 y en 79 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 187 hipotecas con cambios en sus condiciones, 99 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.548 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 844 correspondieron a viviendas, 79 a fincas rústicas, 609 a urbanas y 16 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+63,84%), Baleares (+41,75%) y Aragón (+39,85%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Asturias seguida de Extremadura y Madrid con caídas del 15,58%, 12,52% y 8,62%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+99,15%), Aragón (+66,79%) y La Rioja (+62,95%) marcando los mejores registros, salvo en Asturias, en donde se redujo un 3,47%.