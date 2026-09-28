La firma de hipotecas en la Región continúa aumentando en julio, un 2,9%, y suma dos meses de ascensos interanuales

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MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Región de Murcia Murcia ha subido un 2,9% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.541 operaciones y encadena dos meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Región de Murcia se prestaron 182,84 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 16,62% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 1,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.069 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 262,48 millones de euros. De ellas, 58 fueron sobre fincas rústicas y 2.011 sobre urbanas.

De las 2.011 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Murcia, 1.541 fueron sobre viviendas; 11 en solares y 459 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 24 y en 119 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor).

De las 335 hipotecas con cambios en sus condiciones, 192 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 1.921 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.310 correspondieron a viviendas, 97 a fincas rústicas, 490 a urbanas y 24 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).

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