La firma de hipotecas en la Región de Murcia desciende un 0,3% tras empeorar su evolución interanual en abril

Hipotecas sobre viviendas durante los meses de abril en los últimos años - EPDATA

MURCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en la Región de Murcia ha descendido un 0,3% en abril respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 2,32% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso registrado en la Región supone un empeoramiento de la evolución interanual de la tasa, que alcanzó las 1.195 operaciones en el cuarto mes de 2026.

En comparación con marzo, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 21,5%.

En la Región de Murcia se prestaron 130,03 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 4,54% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 27,2%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.526 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 177,39 millones de euros. De ellas, 54 fueron sobre fincas rústicas y 1.472 sobre urbanas.

De las 1.472 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en la comunidad autónoma, 1.195 fueron sobre viviendas; 11 en solares y 266 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 11 y en 105 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor).

De las 546 hipotecas con cambios en sus condiciones, 430 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 1.942 préstamos sobre fincas en Murcia, de los que 1.372 correspondieron a viviendas, 97 a fincas rústicas, 457 a urbanas y 16 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Castilla-La Mancha (+18,67%), Cataluña (+18,52%) y Asturias (+12,53%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares, Navarra y Extremadura, con caídas del 23,91%, 20,92% y 9,86%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades, con Cataluña (+29,58%), Asturias (+29,30%) y Castilla-La Mancha (+27,80%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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