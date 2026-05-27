La firma de hipotecas en la Región volvió a crecer en marzo, un 15,1%, y encadena dos meses de ascensos interanuales

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Murcia ha aumentado un 15,1% en marzo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 9,03% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.522 operaciones y encadena dos meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 5,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 178,54 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 29,24% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 10,6%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.981 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 255,64 millones de euros. De ellas, 79 fueron sobre fincas rústicas y 1.902 sobre urbanas.

De las 1.902 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en Murcia, 1.522 fueron sobre viviendas; 21 en solares y 359 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 24 y en 85 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 270 hipotecas con cambios en sus condiciones, 161 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.181 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.503 correspondieron a viviendas, 125 a fincas rústicas, 536 a urbanas y 17 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7%.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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