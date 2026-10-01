La Fiscalía de la Región plantea juicios rápidos y trabajos comunitarios para delitos de odio leves

Apertura del Año Judicial 2026 - TSJMU

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha abogado este jueves por abordar reformas en la persecución de los delitos de odio planteando la tipificación de subtipos atenuados para las conductas de menor gravedad, con el objetivo de enjuiciarlas mediante procedimientos de juicio rápido e incorporar penas alternativas como trabajos en beneficio de la comunidad enfocados en programas de educación en igualdad.

Durante la exposición de la Memoria de la Fiscalía de 2025 en el acto de apertura del año judicial, Díaz Manzanera ha remarcado la importancia de promover un clima que evite la persecución del colectivo migrante, en un contexto en el que este tipo de causas judiciales ha alcanzado los 31 asuntos tramitados en la comunidad autónoma, con cuatro escritos de acusación y ocho sentencias. Asimismo, ha explicado que ha dado instrucciones a los fiscales para mejorar la asistencia, información y registro, así como para fomentar la justicia restaurativa de las víctimas.

INCREMENTO DEL NARCOTRÁFICO Y LLEGADA DE PATERAS

En materia de seguridad ciudadana, la Fiscalía ha alertado sobre la proliferación del cultivo 'indoor' de marihuana, contabilizando 198 plantaciones el pasado año y un incremento del 706 % en las plantas intervenidas en cuatro años, superando las 67.000. Además, se ha detectado el desplazamiento de redes criminales hacia la costa para desembarcos con narcolanchas, el aumento de la incautación de combustible ('petaqueo') y un repunte del uso de armas en vuelcos y ajustes de cuentas, ante lo cual el Ministerio Público plantea redoblar esfuerzos contra las mafias desplazadas desde otras zonas del Levante.

En cuanto a la inmigración, en 2025 llegaron a la costa murciana 130 embarcaciones con 1.978 migrantes y 38 pateristas detenidos. Pese a un descenso global de llegadas, las embarcaciones son "más grandes, más potentes y con más aforo". La Fiscalía tramitó 81 asuntos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su mayoría relacionados con la llegada de 'pateras-taxi' a Cartagena y Lorca, además de 14 causas por trata de seres humanos con 71 víctimas. Tras varias sentencias absolutorias por falta de prueba, la Fiscalía exige un mayor acopio probatorio a la Policía.

DELITOS DE MENORES Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Fiscal Superior ha trasladado su preocupación por los delitos contra la libertad sexual en la Fiscalía de Menores, con 177 expedientes de agresión sexual en 2025 (frente a 162 el año anterior) y 167 en violencia doméstica. También se registraron 37 casos de acoso escolar grabados y subidos a redes sociales, lo que a juicio del fiscal demuestra "una grave adicción a su uso" para hostigar y amenazar a compañeros. En materia escolar, se incoaron 53 expedientes por absentismo y el Fiscal presentó 18 denuncias por delito de abandono de familia contra padres o guardadores.

Asimismo, se han iniciado ocho investigaciones -frente a solo una el año anterior- por la distribución de pornografía infantil en la que los menores emplean aplicaciones de Inteligencia Artificial para manipular y difundir imágenes de sus compañeros sin ropa. Ante esta situación, Díaz Manzanera ha instado a fijar límites legales severos y normativas de control parental frente al acceso ilimitado de menores a internet.

SINIESTRALIDAD LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y CARGA DE TRABAJO

En materia de salud y seguridad laboral, la Fiscalía ha contabilizado nueve homicidios imprudentes y un aumento del 130 % en las lesiones por imprudencia, destacando entre las 25 acusaciones formuladas la del procedimiento por el incendio de la discoteca Atalayas, con 18 acusados. En la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, la causa principal por la contaminación del Mar Menor permanece a la espera de fecha para el juicio oral en la Audiencia Provincial, mientras la pieza contra cargos públicos ha sido devuelta a Instrucción, constando cinco sentencias condenatorias de las 36 causas abiertas. En seguridad vial, se derivaron a la vía penal 36 casos por conducción bajo la influencia exclusiva de drogas.

Por último, el Fiscal Superior ha recordado que Murcia presenta la mayor ratio de habitantes por fiscal de España (22.131 por fiscal) y que este año la plantilla alcanzará los 80 efectivos (79 en plantilla más un refuerzo), representando un incremento del 30 % desde 2017, quedando pendientes infraestructuras como las sedes judiciales de Lorca, Cartagena, Molina de Segura y la capital.

EL TSJ DESTACA UNA "OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL" DE REFORMA

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Manuel Luna Carbonell, ha afirmado que la Justicia regional se encuentra ante una "oportunidad excepcional" para mejorar la calidad y eficacia del servicio público. Luna ha destacado la confluencia de la consolidación de los Tribunales de Instancia y de los Servicios Comunes, el aumento de la planta judicial, el impulso de los medios alternativos de resolución de controversias y la apuesta por la innovación tecnológica.

En su balance organizativo, ha resaltado la conversión de 127 órganos unipersonales en 11 Tribunales de Instancia y 25 Servicios Comunes, seguida de la transformación de los juzgados de paz en oficinas de justicia municipal, reconociendo el esfuerzo de letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y presidencias de tribunales.

AUMENTO DE LA PLANTA JUDICIAL Y RETOS DE PENDENCIA

Respecto a la planta judicial, Luna ha valorado con "satisfacción institucional" la incorporación de 19 plazas entre el 31 de diciembre y el 1 de noviembre del próximo año. Este refuerzo irá destinado a aliviar la carga de trabajo en las secciones penales de la Audiencia Provincial de Murcia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia de Cartagena y Murcia, y los Tribunales de Instancia de Totana, Molina de Segura y Lorca. No obstante, ha precisado que su puesta en funcionamiento deberá acompañarse del correspondiente incremento de letrados de la Administración de Justicia, personal funcionario y medios materiales.

Durante el último año judicial, los órganos de la Región registraron 248.000 nuevos asuntos y dictaron 233.000 resoluciones (un 2,2 % más). Pese a ello, la pendencia se elevó un 7,2 %, hasta los 221.000 asuntos pendientes al finalizar el año, demostrando que la entrada supera la capacidad de respuesta del sistema. Asimismo, la duración media de los procedimientos sigue por encima de la media nacional, con 12,2 meses en primera instancia y 8,3 meses en segunda.

ROBOTIZACIÓN Y DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

En innovación, el TSJRM promueve a través de su 'Laboratorio de Innovación Tecnológica' proyectos como la automatización robótica de trámites en procesos monitorios y verbales de reclamación de cantidad, el control automatizado de plazos en instrucción penal, la elaboración de borradores asistidos en litigios masivos de consumidores y el Proyecto Ágora Digital para la trazabilidad de comunicaciones procesales. En medios alternativos, ha destacado la labor de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia en lo contencioso-administrativo.

En el cierre de su intervención, Luna ha recalcado que la fortaleza de la Justicia reside en la confianza ciudadana. Tras defender la legitimidad de la crítica jurídica a las decisiones judiciales, ha advertido de que esta no puede sustituirse por la descalificación personal ni la atribución infundada de motivaciones ajenas a la ley, haciendo un llamamiento a la lealtad institucional para salvaguardar la independencia judicial como garantía del Estado de Derecho.