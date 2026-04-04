Fomento invierte 2,2 millones en mejorar dos carreteras regionales de Alguazas y Mazarrón

Imagen de la carretera RM-531 en Alguazas en un tramo renovado y mejorado recientemente por la Comunidad. - CARM

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha adjudicado dos actuaciones en la red regional de carreteras, con una inversión conjunta superior a los 2,2 millones de euros, que permitirán reforzar la seguridad vial, mejorar la calidad de la circulación y avanzar en la modernización de infraestructuras estratégicas.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó que "estas actuaciones contribuyen a mejorar la accesibilidad y la conexión entre municipios. De esta forma, facilitarán los desplazamientos diarios de vecinos, trabajadores y estudiantes, así como el acceso a servicios y centros de actividad económica".

García Montoro subrayó que "el Gobierno regional continúa impulsando la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras, con el objetivo de ofrecer unas infraestructuras más seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de movilidad".

Por un lado, la Comunidad ejecutará las obras de refuerzo de firme en la carretera RM-332, que une Mazarrón con Lorca, con una inversión de más de 1,2 millones de euros. Esta actuación, que comenzará en las próximas semanas y contará con un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá mejorar la confortabilidad de la conducción y reforzar la seguridad de los más de 370.000 usuarios que transitan cada año por esta vía, especialmente en periodos de mayor intensidad como la temporada estival.

Por otro lado, se han adjudicado las obras de acondicionamiento del tramo central de la carretera RM-531, que conecta Albudeite, Alguazas y Campos del Río con el Arco Noroeste, con una inversión de 1.071.727 euros. Esta actuación permitirá mejorar la conexión con esta infraestructura estratégica de alta capacidad y reforzar la seguridad vial en un tramo clave para la movilidad comarcal.

Para su ejecución, ya se ha iniciado la expropiación de 8.963 metros cuadrados. La obra cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y permitirá mejorar la seguridad y comodidad de la circulación, lo que favorecerá la movilidad de los vecinos y el desarrollo económico del entorno.