Fomento recibe 87 alegaciones al Documento de Avance del Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, durante la reunión del Comité de Seguimiento del Mar Menor - COMUNIDAD

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha recibido un total de 87 alegaciones al Documento de Avance del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (Potmarme), durante el periodo de exposición pública, que se ha desarrollado de forma paralela a la ronda de consultas institucionales iniciada para completar y actualizar la información técnica necesaria para la tramitación del plan.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, ha explicado este viernes en Los Alcázares, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Mar Menor, que "hemos recibido casi un centenar de alegaciones de distintas asociaciones y particulares, y también las respuestas a las consultas que se han realizado a las instituciones públicas que tienen competencias sobre la materia".

En este sentido, Rollán ha indicado están a la espera todavía de la contestación de algunas, como la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que "es determinante para el siguiente paso en la tramitación de este documento" y ha remarcado que "la CHS es el único organismo competente para definir los dominios públicos hidráulicos, delimitar los cauces, establecer las zonas de flujo preferente y concretar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación".

El Plan incorporará los trabajos técnicos más recientes que desarrolla el organismo de cuenca, como los mapas de inundabilidad y la definición de nuevas áreas de riesgo, "elementos que condicionan de manera directa su contenido y eficacia", ha insistido Rollán, que ve que "esa información es imprescindible para poder avanzar en la redacción del documento con garantías técnicas y jurídicas y para asegurar que sea eficaz y esté plenamente alineado con la realidad hidrológica de la cuenca".

Mientras tanto, la Consejería está clasificando las alegaciones recibidas para proceder a su riguroso análisis, a la vez que se estudian las respuestas remitidas por las distintas administraciones públicas, para poder continuar con la tramitación del Plan.

Rollán ha apuntado que "la Ley del Mar Menor constituye el marco jurídico superior que fija las condiciones, limitaciones y usos permitidos en el ámbito, y que los planes generales de ordenación urbana de los municipios del ámbito, plenamente en vigor, ya regulan la ordenación territorial y los usos urbanísticos, siempre sometidos al cumplimiento de la Ley del Mar Menor y de la normativa estatal en materia de aguas, en particular el Reglamento del Dominio Público Hidráulico".

En este contexto, el responsable regional ha subrayado que "este Plan tiene un carácter complementario y aglutinante, coordinando las ordenaciones territoriales locales y estatales sin invadir sus competencias".