Francisco Lucas, elegido candidato del PSOE a la Presidencia de la Región de Murcia en 2027

Archivo - Francisco Lucas, elegido candidato del PSOE a la Presidencia de la Región para las próximas elecciones - PSRM - Archivo

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) - Francisco Lucas Ayala será el candidato del PSOE a la Presidencia de la Región de Murcia en las elecciones autonómicas de 2027, tras haber sido el único precandidato que ha presentado el número de avales exigido por la formación política.

El plazo para la presentación de apoyos a las primarias ha finalizado este mediodía a las 12.00 horas. Una vez concluido el proceso de recuento y verificación, el Comité de Ética del PSRM-PSOE ha dictaminado que Lucas ha superado el máximo de avales permitido en el proceso.

Al ser la única candidatura validada que cuenta con el respaldo de la militancia, Francisco Lucas queda designado automáticamente para encabezar la lista del PSOE de la Comunidad en los próximos comicios el próximo año, sin necesidad de celebrar votación en primarias.

LUCAS: "HOY COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA EL CAMBIO"

A través de un mensaje en la red social 'X', Lucas ha agradecido "de corazón" la confianza depositada por la militancia y ha asegurado que es un "inmenso honor" ser el próximo candidato.

"Hoy comienza la cuenta atrás para el cambio en la Región de Murcia", ha manifestado Lucas, quien ha cerrado su intervención con un mensaje de unidad enfocado en los próximos comicios: "Juntos y juntas, vamos a recuperar #LaIlusiónDeUnaRegión".