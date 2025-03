Francisco Lucas (PSRM) pide valentía para acabar con una etapa del PP "que está agotada y cuyas políticas han fracasado"

"Los gobiernos socialistas hacen avanzar a la Región frente a la demagogia del PP, porque abordamos con valentía los grandes desafíos"

MURCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), Francisco Lucas, ha pedido hoy en la clausura del 17º Congreso Regional del partido, "valentía" a los militantes y a la ciudadanía para acabar con una etapa del PP "que está agotada" y "cuyas políticas han fracasado".

Con 'La Voz del Presidente' de Viva Suecia como banda sonora, Lucas ha subido al escenario de El Batel junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dando las gracias a todos los compañeros y compañeras de la ejecutiva saliente.

En primer lugar, el nuevo secretario general del PSRM, ha agradecido al secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por "trasladarnos personalmente tu apoyo" y "por creer en esta federación y en la Región de Murcia".

Lucas ha defendido la nueva ejecutiva socialista que "no es solo un grupo de personas, es una suma de talentos, de voluntades, es experiencia y de renovación. Representa la diversidad y la fuerza del Partido Socialista de la Región de Murcia".

"LA ETAPA DEL PP ESTÁ AGOTADA"

Este año, ha dicho Lucas, se cumplen 30 años desde que el Partido Popular llegó al gobierno de la Región de Murcia. "Treinta años que han situado a la Región de Murcia a la cola en calidad de vida y oportunidades. Treinta años de desgobierno, despilfarro y corrupción".

"Lo peor de todo es que durante este tiempo el PP ha intentado robarle la ilusión a la ciudadanía, haciéndole creer que no se puede cambiar nada, que no existe más opción, que no existe más alternativa que el Partido Popular. Pero están equivocados, no lo van a conseguir y no se lo vamos a permitir", ha añadido.

Para Lucas, "la etapa del Partido Popular está agotada", porque "sus políticas han fracasado". Por ello, el nuevo secretario general del PSRM no se conforma con que "un tercio de los ciudadanos y ciudadanas de la Región vivan en riesgo de pobreza y exclusión social, que cada seis horas muera una persona dependiente esperando su prestación, con que estemos respirando uno de los aires más contaminados de Europa, con que sigan matando nuestro Mar Menor o se desmantele la sanidad pública".

Así, ha insistido, "la Región de Murcia necesita una alternativa, la alternativa que ofrece el Partido Socialista, porque no está condenada a sufrir los chantajes de la ultraderecha".

"López Miras sigue empeñado en poner la vida de los ciudadanos y ciudadanas en manos de la 'ultraderecha'. Y lo hace sencillamente porque está más cerca de quienes castigan con aranceles a nuestro campo, a nuestros agricultores, a nuestra industria, de quienes ponen en riesgo la vida y los salarios de miles de familias, de quienes desmantelan las concejalías de Igualdad y niegan la violencia machista. Más cerca de quienes quieren derogar la ley LGTBI. De quienes tematizan a los niños y niñas que llegan solos a nuestro país. De quienes criminalizan a las ONGs y a los agentes sociales", ha aseverado.

En resumen, para Lucas "López Miras está más cerca de quienes utilizan las instituciones para difundir discursos de odio", pero la Región de Murcia "no se merece el daño que le está causando el Partido Popular".

"EN UN MOMENTO HISTÓRICO COMPLEJO, ESPAÑA BRILLA CON LUZ PROPIA"

En clave nacional Lucas se ha referido al "momento histórico complejo" que vive la sociedad, con una "ola reaccionaria que avanza por el mundo amenazando derechos y libertades". "Afortunadamente, en este escenario, en este contexto, España brilla con luz propia".

Así, ha puesto en valor la figura del presidente Pedro Sánchez "frente a quienes quieren devolvernos al momento más oscuro del pasado". "Hoy necesitamos un presidente que siga defendiendo a nuestra industria, a nuestro campo, a nuestros agricultores, de aquellos que quieren una Europa débil".

Además, ha puesto en valor el "liderazgo" económico del Gobierno de España "reforzando los derechos laborales, protegiendo a las personas más vulnerables y apoyando a las familias trabajadoras con medidas como la reforma laboral, la subida del SMI o el Ingreso Mínimo Vital".

En este punto, ha destacado que, desde que Sánchez está en el Gobierno "han llegado más recursos que nunca a la Región de Murcia". "Hemos pasado del abandono al que nos condenó Mariano Rajoy a contar con una inversión sin precedentes. Y muy pronto tendremos las tres grandes ciudades, Murcia, Cartagena y Lorca, conectadas a la alta velocidad y al corredor".

Igualmente, ha destacado el apoyo del Gobierno de España con el Mar Menor, los 700 millones que ha destinado. "Vamos a recuperar el Mar Menor a pesar de López Miras y a pesar del Partido Popular".

"Los gobiernos socialistas hacen avanzar a la Región de Murcia frente al populismo, frente a la demagogia del PP", porque los socialistas "abordamos con valentía los grandes desafíos que tenemos en la región de Murcia".

Sobre política hídrica, Lucas ha subrayado que el PSOE tiene "una hoja de ruta clara para garantizarla para siempre en esta región". Esa hoja de ruta pasa, en medio de la realidad del cambio climático, por la modernización de los regadíos.

"MURCIA NO PUEDE SEGUIR SIENDO UNA DE LAS CCAA PEOR FINANCIADAS"

El nuevo secretario general del PSRM se ha referido a la 'infrafinanciación' que sufre la Región de Murcia, una situación que debe cambiar. "Necesitamos una financiación justa, que tenga en cuenta nuestras singularidades, que garantice la igualdad de oportunidades", ha dicho, al tiempo que ha mostrado su confianza en contar con el Gobierno de España para este objetivo.

"Desde aquí le pido al PP que deje de bloquear un acuerdo, que deje de utilizar el sistema de financiación autonómica para confrontar con el gobierno de Pedro Sánchez, que deje de perjudicar a la Región", ha añadido.

Para Lucas, el futuro de la Región de Murcia pasa por un gobierno socialista y por eso "me he presentado a la Secretaría General del Partido Socialista", aunque advierte que "el cambio no va a llegar solo. Conseguirlo exige algo más que palabras. Requiere compromiso, trabajo y, sobre todo, valentía".

"Necesitamos la valentía de toda la militancia, la valentía de todos nuestros simpatizantes y la valentía de todos nuestros votantes. Pero también la valentía de aquellos que aún no nos han votado y quieren hacerlo", ha aseverado.

El objetivo para el nuevo secretario general del PSRM es "construir el proyecto de las personas que, después de 30 años de gobierno del Partido Popular, quieren avanzar", por eso le ha pedido a los compañeros y compañeras y a la militancia "valentía".

"Debemos ser valientes por nuestros jóvenes que no han conocido otra cosa y se merecen vivir en esta tierra con dignidad. Valientes para construir una Región con más justicia social, con más igualdad de oportunidades, con más calidad de vida. Valientes para defender con orgullo nuestro legado, nuestra historia y nuestra cultura", ha señalado.

"Valientes para llegar al corazón de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, para volver a ilusionar, para defender una región que merecemos y necesitamos, para recuperar la ambición, para soñar en grande, porque estamos preparados, con fuerza, con determinación, con valentía y con corazón", ha concluido.